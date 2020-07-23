Kırsaldaki kadınlar TKDK destekleriyle işinin patronu oluyor
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Kırsaldaki kadınlar TKDK destekleriyle işinin patronu oluyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili Muhammed Adak, 2011'den bu yana kadınlar başta olmak üzere kırsaldaki girişimcilere 1,8 milyar avro destek verdiklerini söyledi.

23.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:52

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili Muhammed Adak, 2011'den bu yana kadınlar başta olmak üzere kırsaldaki girişimcilere 1,8 milyar avro destek verdiklerini söyledi.

TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak, AA muhabirine, 2007'de kurulan TKDK'nin, ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ile hedefler çerçevesinde Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti.

Adak, 2011'den bu yana IPARD programları uyguladıklarını hatırlatarak, program kapsamında genç, kadın ve kadın üretici örgütlerine ciddi destekler verdiklerini ifade etti.

Programların yüzde 75'inin Avrupa Birliğince yüzde 25'inin ise ulusal bütçeden karşılandığını dile getiren Adak, şöyle devam etti:

"Kırsal turizm, yenilenebilir enerji, zanaatlar, yöresel ürünlerin desteklenmesi, işleme ve paketleme gibi A'dan Z'ye kırsaldaki kalkınmayı destekleyen programları başarıyla yürütüyoruz. IPARD 1 tamamlandı. Şimdi de IPARD 2 programını 2023 yılına kadar tamamlayacağız. Bu kapsamda IPARD 1 programında yüzde 99 başarı, IPARD 2 programında ise şu anda ciddi anlamda destek ve rağbet görüyor. Bu program kapsamında toplam bütçemiz 800 milyon avro civarında. Yüzde 40-70 oranında bir hibe olan bu programdaki kadın yatırımcılarımız yüzde 20 civarında yararlanıyor. İçerisinde çok farklı destek mekanizmalarımız var. Birçok alanda bu destekleri sürdürüyoruz. Kadın ve gençlerimiz bu programda ciddi anlamda öne geçiyorlar. Proje başvurusundaki değerlendirmelerimizde kadınlara yüzde 10 civarında ilave puan veriyoruz."

"Amacımız kadın girişimcileri teşvik etmek"

Muhammed Adak, programlar kapsamında birçok alanda desteklerin olduğunu belirterek, kadın girişimcileri teşvik etmek için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Projelerde ayrıca kadın girişimcilerin yüzde 10 civarında ek hibe aldıklarını ifade eden Adak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak görüyoruz ki puanlamada kadın, genç ve üretici örgütlerimiz öne çıkıyor. Amacımız kadın girişimcileri teşvik etmek. Yerelden olan kalkınmada kadınların daha aktif olarak bu programda yer alması amacıyla bu ilave puanları ve destekleri veriyoruz. 2011'den bu yana da kadın üreticilere ve kooperatiflere desteklerimiz sürüyor. Bundan sonraki aşamada da IPARD 3 programının çalışması yapıyoruz. Bunda da aynı şekilde kadınlara bu ayrıcalığı yapacağız. Umarım başarılı şekilde devam ettiririz."

"2011'den bu yana 1,8 milyar avro destek"

Kadın girişimcilerin, programlarda belirlenen bütçelerden yüzde 20 civarında yararlandığını anlatan Adak, verilen desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Adak, kadın girişimcileri teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tam küsuratlarını verememekle IPARD 1 bütçesi bir milyar avroydu, IPARD 2 ise 800 milyon avro. Dolayısıyla yüzde 20'lere vurduğumuz zaman ciddi bir rakam çıkıyor. Kadın girişimciler el emeğini harcayarak bu programdan yararlandıkları için sonuçları çok hızlı ortaya çıkıyor. Bazı projeler küçük bazıları büyük oluyor. Hayvancılık, el sanatları, kırsal turizm ve butik otel yapan kadın yatırımcılarımız var. Programlarda kadın yatırımcıların başarısı ortaya çıkıyor. Ayrıca projelerini de başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Kadınların gayretli olmaları projenin devamlılığında da önem arz ediyor."

Kırsaldaki kadınlar TKDK destekleriyle işinin patronu oluyor

Kaynak: AA

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