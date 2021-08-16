Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli
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Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Sağlık

Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde köylerde mağdur duruma düşen, hasta ve ilaca ihtiyacı olan vatandaşların imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli

KASTAMONU - Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde köylerde mağdur duruma düşen, hasta ve ilaca ihtiyacı olan vatandaşların imdadına UMKE ekipleri yetişti.

6 gün önce Kastamonu'nun Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekanı, İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerini sel vurdu. Sel felaketinin yaşandığı ilçelerde kayıp vatandaşları arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin yaşandığı ilçelere bağlı köylerde yaşayan ve mağdur olan vatandaşlardan tedavi gören, ilaç ihtiyacı olanların imdadına Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekipleri yetişti. Köylere giden ekipler, köyün genelinde sağlık taraması yaptı. Hasta vatandaşları muayene ederek genel durumlarını kontrol eden ekipler, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara da muayene sonrasında ilaçlarını teslim etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen UMKE Ekipleri gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Tüm köyü tarayan ekipler ilerleyen günlerde de kırsal alanlarda sağlık taramalarına devam edecek.

Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli
Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli
Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli
Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE'den yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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