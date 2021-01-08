Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? 8 Ocak Kırmızı Oda 19. yeni bölüm ve son bölümü izle

Kırmızı Oda yeni bölümü ile 8 Ocak Cuma akşamı Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak Merakla beklenen Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? 8 Ocak Kırmızı Oda yeni bölüm ve son bölümü izle

Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ve hikayeleri ile ilgi gören Kırmızı Oda'nın 8 Ocak tarihli yeni bölüm fragmanına, Hollanda'dan Can'ın geldiğini anlatan Boncuk'un Doktor Hanım'a veda etmesi damga vurdu. Ermişler gibi Can'ın da Boncuk'un hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığı fragmanda merak uyandıran anlardan olurken, Kumru'nun hayatını derinden etkileyen geceyi gözyaşları içinde anlatması ekranlara yansıdı. İşte, merakla beklenen Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümün özeti.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda'nın 8 Ocak tarihli 19. bölümünde; Boncuk'un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır. Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.

KIRMIZI ODA

KIRMIZI ODA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru'yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım'ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA HAKKINDA

Kırmızı Oda, OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanmıştır.