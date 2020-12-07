Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

07.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:59
Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle!

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 14. bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

15. bölümü ile ekrana gelecek Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarında her Cuma saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda 14. bölüm ile ekrana gelen Kırmızı Oda adlı dizinin 15. bölüm fragmanı yayımlandı.

Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.

Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL İZLE

Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 15. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya- Doktor Hanım,

Meriç Aral- Doktor Ayşe,

Tülin Özen-Doktor Piraye,

Ecem Uzun- Stajyer Doktor Nihal,

Solgün Öden,

Gülçin Kültür Şahin,

Halit Özgür Sarı-Doktor Murat,

Burak Sevinç- Dr. Deniz,

Baran Can Eraslan,

Sezin Bozacı…

KIRMIZI ODA 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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