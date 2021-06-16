Kırmızı Oda Sadi yok mu? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok?

TV8 ekranlarında her cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı. 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak olan bölümün framanı yayınlandı. Kırmızı Oda son bölüm fragmanı olan Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan isimler büyük beğeni toplarken Sadi karakterinin görünmemesi merak konusu oldu. Kırmızı Oda Sadi yok mu? Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya ayrıldı mı?

Kırmızı Oda'da bu hafta Sadi, ailesiyle dizide yer alacaktı. Canlandıracak karakterler çok merak edildiği için büyük heyecan duyuluyor. Bu nedenle fragmanda yer almadıkları ortaya atılan iddialardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya rolüyle kısa sürede büyük beğeni topladı. Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar sonrası diziden çıkabileceği izleyici kitlesi tarafından konuşuldu. Ancak durum hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

12 Aralık 1971 tarihinde aslen Diyarbakırlı olan bir ailenin çocuğu olarak Elazığ'da doğdu. Çocukluğunu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda geçirdi. Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat vermektedir.

Kırmızı Oda Sadi yok mu? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya diziden çıktı mı, ayrıldı mı? sorularının yanıtları Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanının paylaşılmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakterlerinden olan Gülben'in diziye girmesi büyük beğeni toplarken Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri büyük merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları arasında yer alan Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine çok sinirlendi. Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı.

Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

"FAZLA İLERİ GİTTİM, DAHA İYİ ANLATABİLİRDİM"

Petekkaya, TV100'e yaptığı açıklamada fazla ileri gittiğini ve kendini daha iyi anlatması gerektiğini belirterek, "Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var" dedi.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Söylediklerinin arkasında olduğunu ve Acun Ilıcalı'dan değil, insanlardan özür dilediğini söyleyen Petekkaya, şöyle konuştu:

Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim. Haklıyken haksız duruma düşmüşüm. Bu Acun'un suçu. Kanala laf ediyorum ama kanal Acun'un kendi adıyla özdeşleştiği için laf ona gidiyor.

"ACUN'DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim.