Kırmızı Oda neden final yapıyor? Kırmızı Oda final mi, bitiyor mu?

Kırmızı Oda neden final yapıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda final mi, bitiyor mu? Kırmızı Oda neden final yapıyor? Kırmızı Oda tamamen bitiyor mu, sezon finali mi olacak? Kırmızı Oda final bölümü ne zaman? Kırmızı Oda final bölümü saat kaçta başlıyor, hangi gün?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Dizi 18 Şubat Cuma günü final yapacak.

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kırmızı Oda 61. bölümü ile 18 Şubat Cuma 2022 tarihinde final yapacak. Dizi 18 Şubat Cuma günü son kez ekranlara gelmiş olacaktır. Dizi neden final yapıyor resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat sosyal medya paylaşımları mevcut.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik..."

#KırmızıOda final bölümü ile Cuma 20.00'de @tv8'de.

#KırmızıOda bir @OGMPictures yapımıdır."

Buna göre dizi bu Cuma günü final bölümü ile ekranlara gelecektir.

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL?

Kırmızı Oda'da Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldığı belirtiliyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahasızlığı vardır.

Haberler.com - Gündem