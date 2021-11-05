Kırmızı Oda Emre Altuğ kimdir, hangi karakteri canlandırıyor? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı diziler neler?

OGM Pictures'ın tv8 için çektiği "Kırmızı Oda" dizisi ikinci sezonunda da ünlü konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekibe son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ katıldı. Peki, Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Emre Altuğ'un oynadığı diziler neler?

KIRMIZI ODA EMRE ALTUĞ KİMDİR, KİMİ CANLANDIRIYOR?

OGM Pictures'ın tv8 için çektiği "Kırmızı Oda" dizisi ikinci sezonunda da ünlü konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekibe son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönettiği dizinin yeni ünlü konuk oyuncusu Emre Altuğ oldu." Güldür Güldür Show'dan ayrılan Altuğ son olarak Exxen'de yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrol oynamıştı. Altuğ, dizide Ayça Bingöl'ün hayat verdiği Derya'nın partneri olarak seyirci karşısına geçecek. Emre Altuğ oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Altuğ, Kırmızı Oda için setteki çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Altuğ, "Yeni bir set, sürpriz" diyerek çektiği öz çekimi paylaştı.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ev hanımı anne ve diş hekimi babanın 2. oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluğu Levent ve Akatlar'da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu'nda bitiren Altuğ, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesinde devam etti.

Ortaokuldan itibaren tüm ilgisi koro, gitar ve tiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

90'lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başladı. Vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmayan Altuğ, o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde oynadı.

1998 yılında Topkapı Müzik'le ilk albümünü yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren çalışma sonunda "İbret-i Alem" ortaya çıktı. "İbret-i Alem"in 1999 yılındaki başarısyla beraber, 100'den fazla konser verdi. Şırnak, Silopi'de verdiği konserle ilk konser veren sanatçı ünvanını kazandı.

İlk albümünün ardından Mustafa Uğurlu ve Arzu Yanardağ'ın oynadığı "Asansör" filminde rol aldı. Ayrıca "Asansör" film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve "Halk Çocuğu" gibi filmlerde oynadı.

Askerliğini 2001 yılında Zonguldak'ta yaptı. Askerliğinin ardından Aralık

2002 de vizyona giren "Kolay Para" adlı sinema filminde başrolü Mustafa Uğurlu ve Şebnem Dönmez'le paylaştı.

21 Şubat 2003'de "Sıcak" adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da "Dudak Dudağa" adlı üçüncü albümünü çıkardı.

9 Ağustos 2008 da manken Çağla Şikel ile evlenen Emre Altuğ, Hüseyin Kuzey(d. 31 Ekim 2009) ve Uzay Tuncer (d.1 Mart 2012) adında iki erkek çocuk babasıdır.

Ünlü çift 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Albümleri :

1999 – İbreti Alem

2003 – Sıcak

2004 – Dudak Dudağa

2007 – Kişiye Özel

2011 – Zil

Filmleri :

1993 – Tersine Dünya

1994 – Gülşen Abi (Dizi)

1999 – Asansör

2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür

2000 – Halk Çocuğu

2001 – 2004 – Tatlı Hayat (Dizi)

2002 – Kolay Para

2003 – Neredesin Firuze?

2003 – Lise Defteri (Dizi)

2005 – Sensiz olmuyor (Dizi)

2005 – Balans ve Manevra

2006 – Asterix Vikinglere Karşı –

2006 – Eve Giden Yol: 1914

2006 – Hasret – Poyraz(Dizi)

2006 – Gülpare (Dizi)

2007 – Bratz

2007 – El Gibi (Dizi)

2008 – 2009 – Mert ile Gert (Dizi)

2010 – Sizi Seviyorum

2010 – 2012 – Elde Var Hayat (Dizi)

2012 – Umutsuz Ev Kadınları (konuk oyuncu) (Dizi)

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