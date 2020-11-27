Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Alya hikayesi nedir? Kırmızı Oda Alya İstanbullu Gelin Yaz mı?

Kırmızı Oda bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Konusuyla dikkat çeken Kırmızı Oda'da birden fazla hayat hikayesi işlenmektedir. Daha önce Meliha karakterinin hikayesi bitti ve diziden ayrılmıştı. Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Alya kimdir? Melisa Sözen kimdir, diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Yaz kimdir?

Kırmızı Oda'nın sevilen karakterlerinden Alya'nın hikayesi bitiyor. Çocukluğunda yaşadığı tüm acı anıları aşmayı başaran ve Doktor Hanım ile her görüşmesinde daha iyiye giden Alya, hayatın içine karışmak ve değişmek için karar aldı. Kırmızı Oda'nın fragmanında Alya'nın kendisine kıyafetler almak için bir mağazaya girdiği ve sonrasında da saçlarını kestirmek için bir kuaföre gittiği görüldü. Alya bu akşam Doktor Hanım'a veda edecek...

KIRMIZI ODA ALYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Alya karakteri, diziden ayrılıyor. Geçtiğimiz hafta Binnur Kaya'nın oynadığı Doktor Hanım onu evinde ziyaret etmiş ve her yana yayılan kasvetli köşkteki hayatını görmüştü.

Alya'nın hayatın içine katılması için onu yüreklendiren Doktor Hanım'ın tavsiyeleri sonrasında Alya'nın kendisine kıyafetler almak için bir mağazaya girdiği ve sonrasında da saçlarını kestirmek için bir kuaföre gittiği görülmüştü.

Alya'nın son hali ve Doktor Hanım ile vedası bu akşam (27 Kasım 2020) ekranlara gelecek.

KIRMIZI ODA ALYA'NIN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş ve annesi ve babasını kaybetmiş olan Alya, babasını ilk kez 7 yaşında görme fırsatı olmuş. Babası 7 yaşına kadar hapisteymiş. Büyük bir konakta yakın akrabaları ile yaşayan Alya'nın annesi babannesinin tasvip etmediği bir gelinmiş. Bu nedenle ne Alya ne de annesi evde çok sevilmezmiş. Kırmızı Oda dizisinde Alya, doktor görüşmelerinde babası ile ilk karşılaşma ve babasının kendisine hediye ettiği kırmızı tokayı anlattı. Kendisinin görünmez bir çocukluk yaşadığını ve kendisini kitaplara adadığını söyledi. Annesinin de akıl sağlığını yitirdikten sonra kendisine çektirdiklerini, çocuk yaştayken annesinin gözü önünde intihar ettiğini anlatan Alya, babasını da birkaç sene önce evde masa maşında ölü bir halde bulduğunu anlattı. İçindeki tüm yaraları Doktor Hanım ile paylaşan Alya, günden güne daha iyiye gitmeye başladı. Değişim kararı da alan ve bunu başaran Alya, Doktor Hanım'a kendisini hayata döndürdüğü için teşekkürlerini iletti.

KIRMIZI ODA'NIN ALYA'SI MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır.

Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA ALYA İSTANBULLU GELİN YAZ MI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Ancak İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın bu durumu anlatılmadı. Hatta şizofreni oynaması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verildi.

Gerçek hayat hikayelerini anlatıldığı kitaplardan esinlenerek hazırlanan dizileri izleyen sosyal medya kullanıcıları, kimsenin bilmediği detayı gözler önüne serdi. Yayınlandığı döneme damga vuran İstanbullu Gelin'in şimdilerde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisiyle ilginç bir bağlantısı olduğu öğrenildi. Aynı yazarın kitaplarından uyarlanan dizilerden Kırmızı Oda'daki Alya karakterinin İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın kızını oynayan Yaz olduğu ortaya çıktı.