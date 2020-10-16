Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm izleme linki! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı

Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 7. bölümü bugün TV8 ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Kırmızı Oda yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman'ın hayatı Dr. Ayşe'yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya'yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet'in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım'la hayati bir konuşma yapar.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın heyecanla beklenen yeni bölümü 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünün tanıtımı...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KIRMIZI ODA OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan