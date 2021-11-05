Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 50. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 51. bölüm yeni fragman çıktı mı?

Kırmızı Oda fragmanı yayında mı? TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda bugün 50. bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

KIRMIZI ODA 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 50. bölümün ardından 51. bölüm fragmanı çıkacaktır.

KIRMIZI ODA 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda yeni sezonuyla yine izleyiciyi büyüledi. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte 5 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek Kırmızı Oda'nın 50. Bölüm yeni tanıtımı...

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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