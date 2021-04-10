Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV 8 Kırmızı Oda 32. bölüm izle, son (32) bölüm full izle!

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KIRMIZI ODA 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında bu akşam 32. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 32. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 33. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kırmızı Oda 31. Bölümde; Nihal (Esra Ronabar), gardını indirerek Doktor Hanım'a geçişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal'le evliliklerinin asıl sebebini anlatır. İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal'in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer'le paylaşır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Abdullah'ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım'a anlatır.Üçlü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım'ı derinden etkiler.

KIRMIZI ODA 32. BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda dizisinin 32. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yapım Firması: OGM Pictures

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Cem Karcı

Senaryo: Banu Kiremitçi Bozkurt (Hikaye: Gülseren Budayıcıoğlu)

Müzik: Fırat Yükselir

Cast Ajansı/Direktörü: Fulya Filazi, Ayşe Direkoğlu

Karakterler (Oyuncular):

Doktor Hanım (Binnur Kaya): Psikiyatri kliniğinin sahibi.

Dr. Piraye Artun (Tülin Özen): Psikiyatrist. İki çocuğuna eşi vefat ettiği için tek başına bakıyor.

Prof. Dr. Deniz Saner (Burak Sevinç): Kliniğin duayeni. Tahta oymacılığı hobisi.

Dr. Ayşe Gölge (Meriç Aral): Çocuk psikiyatristi

Murat (Halit Özgür Sarı): Klinik müdürü.

Boncuk (Burcu Biricik)

Can (Feyyaz Şerifoğlu)

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Meliha (Evrim Alasya): Acili bir çocukluk geçiren, intihara teşebbüs eden ve kliğine gelen bir kadın.

Nesrin (Hande Doğandemir): Eşi Mehmet'ten şiddet görüyor.

Mehmet (Salih Bademci): Nesrin'in eşi.

Alya (Melisa Sözen)