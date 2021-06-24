Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur - Antalya Karayolu, Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Sirkeci yönetimindeki 11 DJ 199 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Selim Kara yönetimindeki 11 DJ 835 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu Hüseyin Sirkeci'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Sirkeci (71) ve Aydan Seçkin (67) ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Kara (66) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı