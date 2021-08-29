"Kırmızı Altın" Urfa İsotunda Hasat Zamanı

BAŞKAN BEYAZGÜL TARLADA İSOT HASADI ETKİNLİĞİNE KATILDI Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Akçakale Fidanlığında gerçekleştirilen İsot Hasadına katılarak yöre kadınlarıyla birlikte tarladan isot topladı.

BAŞKAN BEYAZGÜL TARLADA İSOT HASADI ETKİNLİĞİNE KATILDI Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Akçakale Fidanlığında gerçekleştirilen İsot Hasadına katılarak yöre kadınlarıyla birlikte tarladan isot topladı.

Şanlıurfa'nın Dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel tescilli lezzetlerden biri olan, sofraların vazgeçilmez ürünü 'Urfa İsotunun tarlada hasadı yapıldı.

Kendine has ürünleri ve kültürel değerleriyle çok zengin bir mirasa sahip olan Şanlıurfa GAP ile birlikte daha da yükselen önemli bir tarım üretim havzası konumunda bulunuyor.

Yörede "Kırmızı Altın" diye bilinen Urfa İsotu bölgenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilerek çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra sofralarda yerini pul biber, biber reçeli, gibi lezzet iksirleriyle alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale Fidanlığında yerli tohumlarla yetiştirdiği Urfa İsotu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla hasadı gerçekleştirildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL: "DÜNYA URFA İSOTUNA HAYRAN KALACAK"

Hasadın ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın güneşi, toprağı ve suyuyla yetişen isotun lezzetinin başka bir yerde bulunamayacağını belirtti.

Başkan Beyazgül: " Dünya'da Urfa İsotundan daha lezzetlisi yoktur. Ayrıca çiğköfteyi bu isotun haricinde lezzetli yapan bir isot daha yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız. " Sözünün ışığında üretiyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman isotta yüzde 46'lık bir ihracat artışı var. Türkiye bu isotu çok sevdi öyle görünüyor ki Dünya da bu Urfa İsotu'na hayran kalacak" ifadelerine yerdi.

AHMET AKAY: "İSOT ŞANLIURFA İÇİN SON DERECE KIYMETLİDİR

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise Şanlıurfa'ya özgü isotun kıymetli bir ürün olduğunu vurgulayarak hasadının yapılmasında emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

YALÇINKAYA: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da hasadın ardından bir konuşma yaparak "Şanlıurfa'ya özgü Urfa İsotu'nun tarlada hasat etkinliğine katılım sağladık. İsot hasadının memleketimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Hasat etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Ak Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre