Kırklarelili balıkçılar denize açılmak için gün doğumunu bekliyor

Kırklarelili balıkçılar denize açılmak için gün doğumunu bekliyor Dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile birlikte 2021-2022 balıkçılık av sezonu açıldı.

Kırklarelili balıkçılar denize açılmak için gün doğumunu bekliyor

KIRKLARELİ - Dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile birlikte 2021-2022 balıkçılık av sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla denize açılmak isteyen Kırklarelili balıkçılar ayın olmaması nedeniyle denize açılmak için gün doğumunu bekliyor.

15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile birlikte 2021- 2022 balıkçılık av sezonu açılmasına rağmen Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar ayın olmaması nedeniyle denize açılmak için gün doğumunu bekliyor.

1 Eylül'de vira bismillah demek için sabahı beklediklerini dile getiren balıkçı Akın Doğu "Şuanda gırdırlar açılır ama trol ile orta sular ayın olmaması ve ilk etapta suyun sıcak olmasıyla bolluk fazla olmuyor. Onun için gün doğumunu bekliyorlar. Bende Marmara'dan geldim Karadeniz'e ilk defa bende diğer teknelere uyacağım. Artık kısmetimiz arayacağız. Gün doğumunda vira bismillah diyeceğiz. Her sene olduğu gibi bu senede umutla çıkıp Allah'ın izniyle yakalayacağız" dedi.

6 aydır sezonun açılmasını beklediklerini belirten Ali Özbek, ayın olamaması ve suların sıcak olması nedeniyle 1 Eylül'de vira bismillah demek için gün doğumunu beklediklerini ifade etti.

Yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Rıdvan Tığ, herkese hayırlı bol bir sezon geçirme temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı