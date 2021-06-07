Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
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Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da ortaokullar kademeli normalleşme takvimi kapsamında açıldı.

Trakya'da ortaokullar kademeli normalleşme takvimi kapsamında açıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, ortaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşadı.

Salgın tedbirleri kapsamında derslere çevrim içi giren öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler salgın tedbirlerine uyularak okul binasına alındı.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak okullarına gelen öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşenaz Öztürk, AA muhabirine, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini söyledi.

Okulun açılması dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Öztürk, "Çok kısa bir zaman dilimi ama telafi yapmamız için fırsat geçti elimize. Maske ve mesafe kurallarına uyduğumuz sürece bir sıkıntı çıkmayacak." dedi.

Aynı okulun 7. sınıf öğrencisi Beyza Işık da okulunu özlediğini belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır okula gitmiyoruz. Birkaç hafta sonra okullar kapanacak yaz tatili geldi. Özledim okulu açıkçası. Maskemi asla çıkartmayacağım, sosyal mesafeme dikkat edip, temizliğe önem vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Atatürk Ortaokuluna sabah saatlerinde gelen öğrenciler de büyük sevinç yaşadı.

Bazı öğrenciler futbol maçı yaparken, bazıları okulun bahçesindeki "Zeytin" adını verdikleri köpek ile oynadı.

Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı
Trakya'da ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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