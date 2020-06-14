KIRKLARELİ Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar
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KIRKLARELİ Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar

Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlarTÜRKİYE'de toplam sayıları 50 kadar olduğu tahmin edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan şah kartalları için Doğa Derneği, Kırklareli'de yuva kurmaya başladı.

14.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:21

Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar

TÜRKİYE'de toplam sayıları 50 kadar olduğu tahmin edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan şah kartalları için Doğa Derneği, Kırklareli'de yuva kurmaya başladı. Şah kartallarına özel olarak seçilen ağaca 6 saat süren çalışma bir yuva kuran dernek üyeleri, bölgeye toplam 6 yuva daha kuracak.

Türkiye'de Kırklareli, Edirne, Çorum, Sivas ve Eskişehir'de ender görülen ve sayılarının toplam 50 kadar olduğu tahmin edilen Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre nesli tükenmekte olan şah kartalları için Doğa Derneği ve Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü, Kırklareli'de yuva kuruyor. Trakya'nın şah kartallarını izleyen Doğa Derneği Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, 'Sınırların Ötesinde Kartallar Proje hazırlayarak başvurduğu Avrupa Birliği fonundan destek sağladı. Desteğin ardından Kırklareli'de önceden kurulan 27 yuvanın ardından, her iki derneğin üyeleri aralarında kuş gözlemci, halk bilimci, tırmanışçı ve fotoğrafçılardan oluşan ekip, 6 yeni yuva kurulması için çalışmalara başladı.

UYGUN AĞAÇ BULUP, 6 SAAT ÇALIŞTILAR

Yağmurda ağırlaşarak yüzlerce kiloya ulaşan bir yuvayı taşıyacak, elektrik tellerinden ve yollardan uzak, kartal ailesinin avlanabileceği düzlüklere ve suya yakın ağaçlara kurulabilen yuva için ekip ova köylerini gezerek, uygun bir ağaç bulup, 6 saat süren çalışmanın ardından çivi kullanmadan sağlam bir yuva kurdu. Ekip üyeleri, ayrıca ziyaret ettikleri köylerde vatandaşları şah kartallarına karşı bilgilendirip, broşürler dağıttı. Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği üyesi Berkay Üstün, Trakya'da daha önce kurulmuş 27 şah kartalı yuvası tespit ettiklerini belirterek, proje kapsamında bölgeye 6 yeni yuva kuracaklarını söyledi. Üstün, "Bir yuvayı yapmak yaklaşık 6 saat sürüyor. Ama bizim için yoğun gerektiren yuvanın yapılacağı yeri seçmek. Bu kimi zaman günlerce sürebiliyor. Çünkü şah kartal tehdit altında olmasının en büyük sebeplerinden biri ağaçların git gide bölgede tükenmekte olması. Çünkü kendisi bir ova kartalı ve geniş ovalardaki yüksek ağaçlara yuva yapıyor. Şuanda Kırklareli, Edirne'de olan ovalarındaki ağaçlar yüksek ağaçlar. Bunların sayısı da azalıyor. Bizim yuva yapacak ağaç bulmamız, o ağaçların kime ait olduğunu tespit etmemiz arazi sahiplerinden ya da meraysa muhtarlıklardan izin almamız gerekiyor. Bunları hallettikten sonra yapım sadece 6 saat sürüyor" dedi.

'ONLAR BİZİM KARTALIMIZ'

Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği doğa kültürü sorumlusu halk bilimci Raziye Yeşiltepe, şah kartallarının özelliklerini yörede yaşayan insanlara anlattıklarını belirterek, "Şah kartallarının ne yediğini ne içtiğini bizden çok daha iyi biliyorlar. Sürekli onlar ile birlikte bu alanda yaşayan kişiler onlar. Köylüler ile beraber konuştuğumuzda da hep pozitif olarak geri dönüş aldık. Onlar bizim kartalımız. Onlar bizlere emanet ve aynı zamanda diğer çalışmalarda da destekleyici motivasyon verdiler bu insanlar" dedi.

Derneği araştırma ve uygulama üyesi Adem Akyol, şah kartallarının bölgede yaşayan çiftçilerin başına konmuş bir talih kuşu olduğunu belirterek, "Bu coğrafyayı eko sistemini biyo çeşitliliğini koruyan ve dengeden tutan en önemli türdür. Burada çiftçiler yarı açıklık alanlar ve tarla ekiyorlar. Ayçiçeği buna benzer bir çok ürün. Tarla zararlısı olarak görünen faredir, yer sincabı, yılandır. Aslında bu türleri çoğalmasını minimal seviyede azaltarak insanların ilaç atması gibi buna benzer onlara yabancı maddeler gibi şeyleri azaltıyor aslında şah kartal. İnsanlar aslında kartallarla yaşamayı öğrenmişler. Alanda yaşayan kartalların yerlerini, yuvalarını biliyorlar. Hatta bize kartalları koruyacaklarını ifade ediyorlar. Bu türün ne kadar önemli olduğunu onlara anlatıyoruz" diye konuştu.

KIRKLARELİ Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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