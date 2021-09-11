Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanlığına Binnur Dinç, yeniden seçildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanlığına Binnur Dinç, yeniden seçildi.

Esnaf ve Kefalet Toplantı Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporu okundu.

Seçimde tek aday olan Binnur Dinç, 169 oyun 127'sini alarak yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Dinç, kendisine yeniden yetki veren üyelerine teşekkür etti.

Kent Konseyi'ne siyaset karıştırmadıklarını belirten Dinç, "Kent konseyleri bulundukları yerlerin vicdanlarıdır. Yerel yönetimler ve kent yararına projeler hayata geçirecek olanların önce vicdanının sesine kulak vermesini istiyoruz. Biz bu kentin vicdanıyız." diye konuştu.

Yürütme Kurulu'na Gönül Çelik, Filiz Kaya, Esra Birol, Fuat Karaman, Ömer Ermen, Asım Çağlayan ve Atıf Aral seçildi.

Şebeke suyu hattı çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, beldede içme suyu ana hattında bulunan 5 bin 300 metre asbest boruların değiştirilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belde girişinde kaldırım düzenleme çalışmalarının da devam ettiği ifade edilen açıklamada, planlanan projelerin başarıyla devam ettiği, çalışmalar tamamlandığında beldenin daha güzel bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.

SGK yeni yerinde hizmete açılacak

Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezinin yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin 13 Eylül pazartesi gününden itibaren 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi'nde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İbrahim Altay Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Lionel Messi Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:12:18. #1.12#