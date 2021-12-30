KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı - Haberler
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KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu küçükbaş hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu küçükbaş hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi.

Yıldırım Mahallesi'nde Lüleburgaz Deresi'nin şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu besici Nazif Yılmaz'ın 10 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesi için Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den yardım istedi.

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilen 11 küçükbaş hayvan ile 50 saman balyası Vali Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından besiciye teslim edildi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, önceki gün derenin taşması sonucu zarar gören vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Devlet ve vatandaşların el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğini ifade eden Bilgin, "Taşkın bölgesindeki mağduriyetleri en kısa sürede giderdik. Küçükbaş hayvan yetiştiricisine de geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Yılmaz ise "Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanımızdan hepsinden razı olsun. İyi ki varsınız. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

KIRKLARELİ - Taşkında koyunları telef olan besiciye devlet yardım elini uzattı

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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