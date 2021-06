Kırıkkale İl Afad Müdürlüğünce Verilen Eğitimlerin Ardından Kursiyerler Afad Gönüllüsü Olmaya Hak Kazandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de acil durumlarda görev alacak olan AFAD gönüllülerine sertifikaları ve kimlik kartları düzenlenen törenle teslim edildi.

"Eğitimlerini tamamladılar"

Oluşabilecek herhangi bir afet ve acil durumlar için gönüllü olan 22 kursiyer, eğitimlerini tamamlayarak sertifika ve kimlik kartlarını almaya hak kazandı. Bu kapsamda MKE sosyal tesisleri içerisinde program düzenlendi. Programa Vali Yunus Sezer, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, AFAD Müdürü Mahmut Coşkun, 112 Acil Sağlık Müdürü Muhammet Ali Tekinay, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, askeri erkan ve AFAD gönüllüleri katıldı.

"Doğal afetlerle sıklıkla karşılaşıyoruz"

AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, "Ülkemizin sahip olduğu yapısı gereği su baskını, sel yangın ve deprem gibi doğal afetlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız afetlerdeki can ve mal kayıpları nedeniyle bu çalışmalar büyük önem arz ediyor. Afet yönetiminin her evresinde ve yaralı sayısının yüksek olduğu, olaylara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi, can kayıplarının en hafife indirilmesi amacıyla AFAD gönüllülük projemiz başlamıştır" dedi.

"Bu bir iyilik hareketidir"

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, "Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bu çalışma bir iyilik hareketidir. Afetler, savaşlar, çatışmalar toplamında 235 milyon insan yerinde değil. Gönüllü bir şekilde iyiliğe yürümek çok önem arz ediyor. Tamamen içinden gelerek insanlara fayda sağlamak anlamında çalışmalar yürütülecek. 2020 yılında ülkemiz yoğun bir afet sürecinden geçti. Yaşadığımız bu olaylar karşısında gönüllülerimizi sahada gördük ve onur duyduk. "

" Afetlere müsait bir ülkeyiz"

Şu anda 315 bini aşkın bir başvuru söz konusu. Gönüllü sayılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İlk destek gönüllü unvanlarını kazandığınız için bu durumu herkese anlatmalı ve farkındalığı artırmalısınız. Afetin tüm süreçlerini beraber yöneten bir risk yönetimi, müdahale ve iyileştirme süreçlerini birlikte yürütüyoruz. Türkiye coğrafya gereği büyük afetlere elverişli bir bölge. Ortalamalara baktığımızda 6 yılda bir 7 ve üzeri bir deprem yaşıyoruz ve yaşayan ülkeyiz" dedi.

"Yanımızda olmanız bizlere güç veriyor"

Son olarak konuşma yapan Vali Yunus Sezer, "Bir afet meydana geldiği zaman kimi insanlar en yakınını kimi insanlar canını kaybediyor. İnsanoğlu ne kadar aciz olduğunu ve ona yardım elini uzatacak biri olduğunu orada bekliyor. AFAD olarak anında olay yerine müdahale etmemiz biraz vakit alabiliyor. Dünyadan en hızlı müdahale eden bir ülkeyiz. Her mahallemizde, her sokağımızda bir gönüllümüzün olması bizlere de güç ve cesaret veriyor. Bazı arkadaşlarımızın heyecanlarını gözlerinden okuyorum" dedi. Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan gönüllülere sertifika ve kimlik kartları teslim edildi. Ahmet Gökdemir

