Kırıkkale'de kadın muhtardan koronavirüs önlemi Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Küçükafşar Köyü Muhtarı Suna yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köyün giriş ve çıkışını römorkla kapattı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Küçükafşar Köyü Muhtarı Suna yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köyün giriş ve çıkışını römorkla kapattı.

Suna Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüs çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkate alarak köyün girişine "seyyar satıcılar, hurdacılar ve dilenciler giremez" yazılı tabela astığını söyledi.

Tabelaya çok fazla riayet edilmediğini ve köye seyyar satıcı ile hurdacıların girmeye devam ettiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Ben de sonunda köyün girişini römorkla kapatma gereği duydum. Komşu köyümüz olan Büyükafşar karantina alında ve hastalarımız var. Buradan oraya gidilmemesi için elimden geleni yapıyorum. Virüsün köye gelmemesi için de günde 3-4 kez anonsla uyarıyoruz. Köylülerimiz de uyarılarımıza dikkat ederek dışarı çıkmadılar. Kapılarını tek tek dolaşarak bir ihtiyaçları varsa onları gideriyorum ve evlerinde kalmalarını söylüyorum. Bir aydır da vatandaşlarımız sokağa çıkmıyor."

"Onlar bizim büyüklerimiz, atalarımız"

Yalçın, köylülerin de bu uygulamayı ve uyarıları anlayışla karşıladıklarını dile getirerek, çok memnun olduklarını aktardı.

Köylünün sağlığı için uğraştığını ve kendilerinin de bunu bildiklerini ifade eden Yalçın, "Köyümüz 52 hane ve kendi kendimizi izole ediyoruz. Karantina yok ama kendimizi korumak zorundayız. Bir muhtar olarak görevimi yapmak zorundayım. Onlara karşı bir sorumluluğum var. Bunu yapmaya çalışıyorum. Köydeki vatandaşlarımızın çoğu yaşlı ve onlar bizim büyüklerimiz, atalarımız. Onlara her türlü yardımcı olacağız." diye konuştu.

Köylülerden Sezai Bozkuş (65) ise muhtarın köyümüzdeki yaşlıların bu hastalığa çabuk yakalanabileceğini düşündüğü için köyü izole altına aldığını belirterek, ".Biz de bu karara elimizden geldiği kadar uyuyoruz. Eksiğimiz ve ihtiyacımız olduğu zaman kendisine bildiriyoruz. O da temin ediyor. Şu anda ile veya ilçeye çıkışımız yok. Bütün taleplerimizi muhtarımız yerine getiriyor. Herkese evde kalın diyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA