Kırık Hayatlar dizi oyuncuları! Kırık Hayatlar dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Yönetmen koltuğunda İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş'ın oturduğu dizi, hafta içi her gün ekranlardaki yerini almakta. Peki, Kırık Hayatlar dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte Kırık Hayatlar dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları... Kırık Hayatlar dizisi hangi gün? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları!

Kırık Hayatlar dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? sorularına yanıt aranırken, dizinin izleyicileri de "Kırık Hayatlar dizi oyuncuları!" başlığını araştırıyor.

KIRIK HAYATLAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kırık Hayatlar gündüz kuşağında yer alan dizilerden bir dizidir. Kırık Hayatlar, her gün saat 11.00'da KanalD ekranlarında yayınlanmakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KIRIK HAYATLAR HANGİ GÜN?

Çınar ve Ela'nın ayrılığı basına sızıyor. Deniz ve Çınar bir kez daha karşı karşıya gelir. Aynı anda internete düşen bir skandal haber, Çınar'ın hayatını iyice allak bullak eder. Kırık Hayatlar hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de!

KIRIK HAYATLAR DİZİ OYUNCULARI

Başrollerinde Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinin kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk gibi isimler yer alıyor.yer aldığı dizinin

Meltem Akçöl- Deniz Yılmaz

Erdem Yılmaz – Çınar Kocabey

Mine Çayıroğlu – Ahu Kocabey

Burcu Almeman – Aysel Yılmaz

Atsız Karaduman Fehmi Kocabey

Arbnora Ademaj- Leyla Kocabey

KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak olan Kırık Hayatlar'ın genel hikayesi şöyle; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Güzel, akıllı, her koşulda hakkını arayan Deniz, üniversiteyi bitirip ailesinin yaşadığı İzmir'e gelir. Çınar, yurt dışında işletme eğitimini tamamlamış ve Kocabey Holding'te çalışmaya başlamıştır. İki genç İzmir'de bir tesadüf sonucu karşılaşır. Deniz'in annesi terzilik yaparak, babası ise kahvehane işleterek yaşamlarını sürdürmektedir. Çınar, Kocabey ailesinin bir ferdidir. Zengin bir ortamda büyümesine rağmen mütevazi bir kişiliği vardır. Deniz ve Çınar'ın yollarıbir daha ne zaman kesişecek ? Deniz, annesi hakkındaki gerçekleri öğrenebilecek mi? Yılmaz, Kocabey ve Yüksel ailelerinin sakladığı sırlar neler?