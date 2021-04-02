Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
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Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı

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Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki Ak Col sınır kapısı bugün resmi törenle faaliyete açıldı.

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki Ak Col sınır kapısı bugün resmi törenle faaliyete açıldı.

Kırgızistan Başbakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın Şubat ayında yeniden yapılanma için kapatılan Ak Col sınır kapısının açılış töreni Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin tarafından yapıldı. Törende konuşma yapan Başbakan Maripov, Ak Col sınır kapısının yeniden inşası ve modernizasyonunun amacının Kırgızistan ve Kazakistan sınırını geçen insanlar için elverişli koşullar oluşturduğunun altını çizdi. Ulukbek Maripov, yeni açılan sınır kapısının tamamen uluslararası standartlara uygun olduğunu ve modern ekipmanlarla donatıldığını vurguladı.

Pasaport kontrol kabinleri arttırıldı

Pasaport kontrol kabinlerinin sayısının artırıldığına işaret eden Maripov, vatandaşların sınırı geçme sürelerinin önemli ölçüde azalacağını kaydetti. Kırgızistan Başbakanı sınır kapısının açılmasının ihracat ve ithalat hacmini artırmayı ve iki ülkenin transit potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik görevlerin çözülmesine yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Ak Col sınır kapısının açılışının iki kardeş ülkenin ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı. Yeniden yapılanması için 342 milyon 335 bin som (4 milyon 75 bin 416 dolar) harcanan Ak Col sınır kapısının kapasitesinin 2,5 kat artacağı öngörülüyor. Kırgızistan ile Kazakistan arasında toplam on iki sınır kapısı faaliyet gösteriyor.

Kırgızistan ve Kazakistan Başbakanları Korday'da görüştü

Ulukbek Maripov ile Askar Mamin, Kırgızistan-Kazakistan Hükümetlerarası Konseyi 9. Toplantısı kapsamında komşu ülkenin Korday ilinde bir araya geldi. İki komşu ülkenin başbakanları arasında düzenlenen görüşmede, ortak yatırım projelerinin uygulanması ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan Cumhuriyeti'ne yaptığı son resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere ikili işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Kırgızistan ve Kazakistan Hükümetlerarası Konseyi 8. Toplantısı Temmuz 2019'da Bişkek'te yapılmıştı. - BİŞKEK

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki sınır kapısı faaliyete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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