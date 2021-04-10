Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür
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Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür

Kırgızistan Parlamento Başkanı Talant Mamıtov, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Bişkek-İstanbul seferi yapan uçakta solunumu duran bebeğin hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Kırgızistan Parlamento Başkanı Talant Mamıtov, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Bişkek-İstanbul seferi yapan uçakta solunumu duran bebeğin hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, yarın yapılacak referandum ve yerel seçimleri gözlemleyecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti. Mamıtov kabulde, TÜRKPA Gözlem Misyonu Koordinatörü ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e, 19 Mart'ta uçakta, dili nefes borusuna kaçan ve solunumu duran bebeğin hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Mamıtov, "Siz diplomasinin yanı sıra mesleğiniz ile de kardeş Türk halklarının beraberliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladınız" dedi.

Mamıtov ayrıca, Kırgızistan'da yarın yapılacak referandum ve yerel seçimlerin uluslararası standartlara uygun açık ve adil yapılması için koşulların sağlandığını belirtti.

Şeker de, Kırgızistan'da referanduma hazırlıkların yanı sıra vatandaşların seçim haklarının yerine getirilmesinde son teknolojilerin kullanılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Uçak Ankara'ya acil iniş yapmıştı

Şeker, 19 Mart'ta Türk Havayolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında, dili nefes borusuna kaçan ve solunumu duran bir bebeğe müdahale ederek hayatını kurtarmıştı. Bebeğin tedavi edilmesi için uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebekte erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğu belirtilmişti. - BİŞKEK

Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür
Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür
Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür
Kırgızistan'dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Milletvekili Şeker'e teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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