Kırgızistan'da "Türkiye Türkçesi" kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Kırgız Devlet Teknik Üniversitesinin Türk Dili ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Türkçesi" eğitimi alan 85 kursiyere sertifikaları verildi.

Devlet adamı İshak Razzakov adını taşıyan Kırgız Devlet Teknik Üniversitesinde Türkiye Türkçesi eğitim programlarına katılan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi'ndeki (TTÖMER) sertifika törenine, Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, TTÖMER Müdürü Ali Kılıç, üniversite yöneticileri, Türkçe eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Eğitim Müşaviri Karcı, burada yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek TTÖMER'de toplam kursiyer sayısının 2 bin 550'ye ulaştığını, 1333 kursiyere bugün ve yarın sertifikalarının verileceğini belirtti.

Karcı, Kırgızistan'ın Karakol, Oş ve Celalabad şehirlerinde Türkiye Türkçesi kurslarının devam ettiğini ve ocak ayı itibarıyla Batken şehrinde de bir Türkçe kursu açacaklarını bildirdi.

Kırgızistan'ın tüm şehirlerinde Türkçe öğrenmeye yönelik talebinin yoğun olduğunu aktaran Karcı, ülkede Türkçe öğrenme taleplerinin sadece bir dil öğrenmekten ibaret olmadığını, ortak kültürü tanıma ve tanıtmanın da amaçlandığını söyledi.

Karcı, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesiyle birlikte iki kardeş halkın birbirini tanıma isteğinin de arttığını kaydetti.

Törende öğrenciler, Türkçe öğretmenlerine iyi dileklerde bulundu ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk Dili ve Kültür Merkezi'nde 4 yıldır Türkçe eğitimi veriliyor

Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Bilimsel Çalışma ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Bekjan Torobekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü üniversitesinin Türk Dili ve Kültür Merkezi'nde 4 yıldır Türkçe eğitimi verildiğini aktardı.

Bu yıl birinci sınıf öğrencilerine Türkçenin ders olarak okutulduğunu belirten Torobekov, öğrencilerine Türk dili konuşan halkların bilim ve medeniyetini öğrenmeleri için en iyi şartların sunulmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Alima Nazarbekova, Türkiye'yi ziyaret etmek için üç ay önce Türkiye Türkçesi kursuna başladığını anlattı.

Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi'ndeki Türk Dili ve Kültür Merkezi, gençlere daha modern ortamda dil eğitiminin verilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulmuştu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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