Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sürüyor

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün başlayan "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum devam ediyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün başlayan "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum devam ediyor.

TBMM'nin Kuruluşunun 100. Yılı, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarını Kazanmalarının 30. Yılı ve 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla KTMÜ'nün Rektörlük binasındaki konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, TÜRKPA Türk Grubu Türk ve Kırgız milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Parlamentoların Rolü" başlıklı ikinci oturuma başkanlık eden Ata Vatan Partisi Milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Avrupa'da son 100 yılda kültür, ekonomi ve askeri açıdan örnek bir ülke haline gelen Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Sempozyuma çevrim içi katılan Azerbaycan Milletvekili Nizami Caferov da TBMM'nin Türk dili konuşan ülkelerdeki parlamentonun gelişmesine çok büyük etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan Milletvekili Sauıtbek Abdrahmanov, Kazakistan parlamentosunun işleyişi hakkında bilgi verirken "Türk dünyasındaki ülkelerin bağımsızlıkları en büyük kıymettir. Allah bizi bir dil, bir din ve bir millet olarak yarattı. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Yunus Emre'nin dediği gibi, sevelim ve sevilelim." diye konuştu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türk dünyasının gelişmesinin ve kalkınmasının eğitim yolundan geçtiğinin altını çizdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kırgızistan'ın tüm Türk dünyası kurumlarının kurucu üyesi olduğunu belirterek Türk dünyası kavramının uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş jeopolitik bir kavram olduğunu ve bütün dünya tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Sempozyum, "Türk Dünyası Ortak Değerleri ve Kültürel Miras" ve Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Beklentiler ve Fırsatlar" konulu oturumlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur