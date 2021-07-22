Kırgızistan'da AstraZeneca aşısı ile aşılama başladı
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Kırgızistan'da AstraZeneca aşısı ile aşılama başladı

Kırgızistan'da AstraZeneca aşısı ile aşılama başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve çok sayıda ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısı bugünden itibaren Kırgızistan'da kullanılmaya başlandı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve çok sayıda ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısı bugünden itibaren Kırgızistan'da kullanılmaya başlandı.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Cumhuriyet İmmünoprofilaksi Merkezi Direktörü Gülbara İşenapısova'nın yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve çok sayıda ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısı ülkede bugünden itibaren kullanılmaya başlandığını bildirdi. İşenapısova, bu ayın sonlarında 220 bin doz AstraZeneca aşısının COVAX programı aracılığıyla ülkeye tedarik edilmesinin beklendiğini ifade ederek, Sputnik V ve Sinopharm gibi iki dozluk olan AstraZeneca aşısının 20 bin kişiyi aşılamak için yeterli olacağını aktardı.

Daha önce Azerbaycan da Kırgızistan'a insani yardım kapsamında 40 bin doz AstraZeneca aşısı göndermişti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Haziran'dan bu yana Covid-19 vaka sayısında artış kaydedilen Kırgızistan'da geçtiğimiz ayın sonundan bu yana her gün binin üzerinde yeni vaka tespit ediliyor. Ülkede salgının başından bu yana 153 bin 878 Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 bin 217 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde 130 bin 742 kişi ise iyileşerek, sağlığına kavuştu. Covid-19'a yakalanan 4 bin 356 kişi hastanede, 16 bin 9 hasta da ayakta tedavi görmeye devam ediyor.

Kırgızistan'da aşılamaların başladığı 29 Mart'tan bu yana Çin'in SinoPharm ve Rusya'nın Sputnik V aşıları kullanılırken, düne kadar toplam 391 binden fazla kişi aşılandı. Aşılananların 100 binden fazlası ikinci dozu aldı.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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