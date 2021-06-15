Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı'nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı'nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere doldurulacak olan yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kiraz Hasadı'nın bu yıl 13.'sü gerçekleştirildi. Her yıl coşkulu görüntülere sahne olan Kiraz Bahçesi'ndeki etkinliğe Kovid-19 sebebiyle bu sene de vatandaşlar katılamadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalından topladığı rengarenk yaz güzeli kirazları sepetlere doldurdu. Toplanan kirazlar, virüsün yayılımını durdurma adına önemli görev üstlenen ve beyaz tulumlarıyla tanınan filyasyon ekiplerine dağıtılacak.

Seneye inşallah birlikte kirazı dalından yiyeceğiz

Filyasyon görevlilerinin salgına karşı cesaretle savaştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu süreçte bizim sağlığımız için özverili bir şekilde çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene topladığımız kirazları da kendilerine ikram ediyoruz. Yoğunlukları nedeniyle buraya çağıramadık ama gelecek yıl ki hasatta inşallah hep birlikte kirazı dalından yiyeceğiz. Emeklerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı