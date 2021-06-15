Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı

Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı'nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı'nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere doldurulacak olan yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kiraz Hasadı'nın bu yıl 13.'sü gerçekleştirildi. Her yıl coşkulu görüntülere sahne olan Kiraz Bahçesi'ndeki etkinliğe Kovid-19 sebebiyle bu sene de vatandaşlar katılamadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalından topladığı rengarenk yaz güzeli kirazları sepetlere doldurdu. Toplanan kirazlar, virüsün yayılımını durdurma adına önemli görev üstlenen ve beyaz tulumlarıyla tanınan filyasyon ekiplerine dağıtılacak.

Seneye inşallah birlikte kirazı dalından yiyeceğiz

Filyasyon görevlilerinin salgına karşı cesaretle savaştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu süreçte bizim sağlığımız için özverili bir şekilde çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene topladığımız kirazları da kendilerine ikram ediyoruz. Yoğunlukları nedeniyle buraya çağıramadık ama gelecek yıl ki hasatta inşallah hep birlikte kirazı dalından yiyeceğiz. Emeklerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı
Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 13:24:50. #1.13#

title