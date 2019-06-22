Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü köyünde bu yıl Kiraz, Vişne ve Ceviz Festivali'nin üçüncüsü düzenlendi.

Festival kapsamında kiraz yarışması düzenlendi. Üzümlü kirazının tanıtılması, bölge çiftçisinin kiraz yetiştiriciliğine olan ilgisinin arttırılması ve daha kaliteli ürün elde edilmesinin teşvik edilmesi amacıyla yapılan müsabakaya Gediz Kaymakamı Muhammed Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Erbey, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Nedim Bayrakdar, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürü Abdullah Cihangir Dönmezz, Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Cihan Ulusoy, Tarım Kredi Yem Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, İl ve İlçe Teknik personelleriyle, köy muhtarı Hasan Coşkun ve yetiştiriciler katıldılar.

"Vişnenin anavatanının Kütahya ili olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa kurt, "Çok yakında bu ürüne Coğrafi işaret alacağız. Müracaatlarımızı yaptık. Kiraz da ise hastalıktan ari bölge kurduk, Gediz, Şaphane, Gaipler ve bulunduğumuz bu havzada üretilen Vişnelerimiz kalite bakımından ülkemizin ilk sırasında yer alıyor. Vişne üretimi potansiyeli bakımından Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. İlimizde 2 bin 500 hektar alanda dikili olan 665 bin kiraz ağacından ürettiğimiz 15 bin ton ile de ülkemizde kiraz üretimi bakımından 15. sıradayız. 316 bin hektar tarım alanına sahip olan ilimizde 10 bin hektarlık meyve üretimi yapılmaktadır. 3 bin 500 hektar üretim alanı ile vişne ilk sırada yer alırken, 2 bin 500 hektar üretim alan ile kiraz 2. sırada, 1.500 hektar üretim alanı ile ceviz 3. sırada yer almaktadır. İl Müdürlüğü olarak ilimizde üretim yapılan meyveciliği tanıtmak, özellikle kiraz ve vişne üretimini daha da arttırmak için her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki üreticilerimiz üretsinler kazansınlar, dedi."

Köy meydanında düzenlenen festivalde, 7 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği ve jüri üyelerinin derece giren ürünleri seçmekte zorlandığı kiraz yarışmasında birinciliği Hayati Coşkun, ikinciliği Sedat Akbaş ve üçüncülüğü ise Numan Özer isimli yetiştirici kazandı.

Yarışmaya katılan tüm yetiştiricilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katılım belgesi ile dereceye giren üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA