'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
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'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası

'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yangın çıkan evde mahsur kalan Caner Tutar (35), komşuları tarafından demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı.

ANTALYA'da yangın çıkan evde mahsur kalan Caner Tutar (35), komşuları tarafından demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Tutar daireyi, kendisinden 2 bin lirasını tahsil edemeyen ev sahibinin ateşe verdiğini iddia etti. 

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3020. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmanda oturanlar giriş kattan duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. Binaya tahliye eden ev sahipleri, yangının çıktığı dairede Caner Tutar'ın mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, mutfak penceresindeki demir korkulukları sökerek Tutar'ı kurtardı. Gelen ambulansta müdahale edilen Caner Tutar, bağırış sesleriyle uyandığını, kiracı olduğunu, alacağını tahsil edemeyen ev sahibi tarafından dairenin ateşe verildiğini öne sürdü.

Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, "İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" dedi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis soruşturma başlatırken, komşuları ise Caner Tutar'ı suçlayarak, evde zaman zaman yangın çıkardığını öne sürdü.


'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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