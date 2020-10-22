Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum
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Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum

22.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:28

Antalya'da şiddet gördüğü madde bağımlısı eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla gecekonduda yaşamaya başlayan İlknur Millidere, 5 aydır kirasını ödeyemiyor. Beyin felci hastası oğlunu geçen yıl kaybeden anne, biri 5 diğeri 8 yaşındaki iki çocuğuyla sokakta kalmaktan korkuyor.

Antalya'da 2 çocuğu ile yaşamını sürdürmeye çalışan İlknur Millidere (38), 10 yıl önce B.G. ile evlendi. Çiftin Melek, Cafer ve Ali adını verdikleri üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak Millidere, madde bağımlısı B.G.'den, şiddet görmeye başladı. Ortanca çocuğu Cafer'e Serebral Palsi teşhisi koyulan Millidere, eşinin cezaevine girmesi ile yapayalnız kaldı.

EŞİNDEN 5 YIL ÖNCE BOŞANDI

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan İlknur Millidere, 5 yıl önce eşinden boşandı. 3 çocuğunu yanına alıp, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki derme çatma gecekonduya kiracı olarak yerleşti. Çocuklarını bırakamadığı için çalışamayan Millidere, evin kirasını ve ihtiyaçlarını, Cafer için aldıkları engelli maaşıyla karşıladı.

Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak

EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Annenin tüm çabaları oğlu Cafer'i hayatta tutmaya yetmedi. Cafer, geçen yıl hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cafer'in ölümüyle aldıkları maaş da kesilen ve 2 çocuğuyla baş başa kalan Millidere, geçinebilmek için çöp toplayıp, apartman temizliğine gitti. Çatısı akan, banyosu olmayan, tuvaleti dışarıda bulunan evinin 200 TL olan kirasını son 5 aydır ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi Millidere'yi arayarak, evden çıkmasını söyledi.10 yaşındaki Melek ve 5 yaşındaki Ali'ye bakabilmek için mücadele eden İlknur Millidere, sokakta kalmamak için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evin küçük oğlu Ali ise tüm imkansızlıklara rağmen evin bahçesinde 'Minnoş' adını verdiği sokak kedisini besliyor.

Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak

''ÇÖP TOPLUYORUM, APARTMAN TEMİZLİYORUM''

Madde bağımlısı eski eşinin ev ve çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen İlknur Millidere, "Böyle olunca boşandım. Çocuklarımla tek başıma bir hayat kurdum. Serebral Palsi hastası oğlum 8 yaşındaki Cafer'i geçen yıl kaybettim. Onun için aldığımız maaşla geçinmeye çalışıyor, kiramızı ödüyorduk. Çöp topluyorum, apartman temizliklerine gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde geçinmeye çalışıyorum" dedi.

Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak

''5 AYDIR KİRA ÖDEYEMİYORUM''

2 çocuğunu yalnız bırakamadığı için düzenli çalışamadığını sözlerine ekleyen İlknur Millidere, "En küçük çocuğum 5 yaşında, onu bırakıp bir yere gidemiyorum. Fazla okumuşluğum olmadığı için temizlik dışında bir iş yapamam. Elimden sadece bu iş geliyor. Bazen çöp toplamaya gidiyorum. Küçük oğlumu da bir kez yanımda götürdüm. Ancak mikrop kapmış, hastanelik oldu. Çocuklarımı bırakamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. 5 yıl boyunca kirasını eksiksiz ödedim ama 5 aydır kira ödeyemiyorum. Ben de isterim kira verebilmek. Bu nedenle evden atılmak üzereyiz. Ev sahibi beni arayıp hakaret ediyor" diye konuştu.

''ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM''

Mücadelesinin çocukları için olduğunu söyleyen Millidere, "Yaşadığım evin banyosu yok. Her yağmurda çatısı akıyor, tuvaleti dışarıda. Oturulacak bir ev değil ama oturuyoruz. Ben de çocuklarımı daha güzel bir evde yaşatmak isterim. Mücadele ediyorum, çabalıyorum ama bir yere kadar. Yapamıyorum, gerisini getiremiyorum. Çocuklarım için mücadele ediyorum, tek sebebi çocuklarım" dedi.

Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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Haber Yorumları (6)
AYŞE: ÜLKEDE GECEKONDU ( KAÇAK YAPI) VAR ADAM KİRAYA VERİYOR AHIRDAN BOZMA YERİ VE MİLLET ORANIN BİLE KİRASINI ÖDEMEYECEK DURUMA GELDİ. HİNDİSTAN GELİYOR AKLIMA ALLAH HERKESİN YERDIMCISI OLSUN
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ANTEPLİ: Söz de insan haklarına saygılı bir hukuk devletiyiz. Bu şahıs sesini duyurmak için illede haberlere mi çıkması lazım. Devletimin kurumları ve görevlileri görevlerini yapsalar bu şahıs böyle rencide olmaz. Bir millet vekiline 3 ayda 5 milyar haberleşme gideri ödeyen devletimin bu şahıslara da bakacak gücü vardır. . .
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T.KAYA: Bu vido lar neden aciliyor sayfaya girergirmez. Lütfen tiklamadan acilmasin vidolar.
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