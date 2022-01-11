Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı - Haberler
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Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı Eline aldığı satırla binada parçalamadık yer bırakmayan şahıs, savcılığa sevk edildi Antalya'nın Serik ilçesinde ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla...

ANTALYA (İHA) - Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

Eline aldığı satırla binada parçalamadık yer bırakmayan şahıs, savcılığa sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayıp binadaki asansör, güvenlik kameraları ve pencere camlarını kırıp zarar verdi.

Serik'te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi. Olay dün akşam saatlerinde Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Efkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı. Bunun üzerine sinirlenen kiracı Efkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi. Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Efkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Efkan E.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri

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