Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı
İrlandalı Daniel Carley isimli genç, İngiltere'de bir ev kiraladı. Evin kendisine uygun olduğunu düşünen genç, evi gezdiği sırada banyo girişindeki kapağı kaldırdı. Başka bir bölme açıldığını gören genç, merdivenleri takip ederek aşağı indi. Evin altındaki zindan, gencin ürkmesine neden oldu.
İrlandalı Daniel Carley isimli genç, İngiltere'de yaşamaya karar verdikten sonra ülkeden bir ev kiraladı. Kendisine en uygun evi seçen Carley, yeni evini görmeye gittiğinde yaşadıkları nedeniyle hem korkttu hem de şaşkınlık yaşadı. Evi gezdiği sırada banyo girişindeki kapağı kaldıran genç, evin görünmeyen bir bölümünde zindan buldu.
Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi. Ev ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana ful döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu. Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.
Kira kontratında böyle bir detay yoktu. Ancak açmaya karar verdi. Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti. İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü. Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.
Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.
Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi. Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'i ürküttü. Genç, olayın ardından başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.
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