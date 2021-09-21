Kiracının savaş alanına çevirdiği evin sahibi: Korkuyoruz

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyardığı kiracısı Erol A.'nın (36) eşyalarını sokağa atıp, evini ateş vermek istediği Mustafa Öztürk (76), "Korktuk, koruma istiyoruz" dedi. Erol A. gözaltına alındı.

Bir ecza deposunda çalışan Erol A., 19 Ağustos'ta, 850 liraya dayalı döşeli kiralayıp 400 lira kapora verdiği, İnönü Mahallesi 673 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katındaki 2+1 daireye, iddiaya göre, kadın misafir getirdiği ve gürültü yaptığı gerekçesiyle ev sahibi Mustafa Öztürk tarafından uyarılıp, nın daireyi boşaltması istendi.