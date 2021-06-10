Kıraç kimdir? Kıraç kaç yaşında, nereli? Kıraç hayatı ve biyografisi!

Zerda, Aliye, Unutulmaz, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı ve Kaçak gibi dizelerin de bulunduğu çok sayıda dizinin müziğini yapan Türk bestekâr ve müzisyen olan Kıraç kimdir? Kıraç kaç yaşında, nereli? Kıraç mesleği nedir? Kıraç hayatı ve biyografisi nedir?

Zerda, Aliye, Unutulmaz, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı ve Kaçak gibi dizelerin de bulunduğu çok sayıda dizinin müziğini yapan Türk bestekâr ve müzisyen olan Kıraç kimdir? Kıraç kaç yaşında, nereli? Kıraç mesleği nedir? Kıraç hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde…

KIRAÇ KİMDİR?

Ali Tufan Kıraç ya da bilinen sahne adıyla Kıraç (d. 17 Haziran 1972; Göksun, Kahramanmaraş), Türk bestekâr ve müzisyen.

HAYATI

Öğretmen bir babanın çocuğu olarak ilköğrenimine doğduğu şehir olan Kahramanmaraş'ta başladı. 1982'de ilkokul dördüncü sınıftayken babasının tayini nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Hasköy'de tamamladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. 1992 yılına gelindiğinde Ortaköy'de bir barda sahne hayatına başladı. Kendi müziğini daha geniş kitlelere duyurma, paylaşma arzusu sonucu 1994 yılında ilk demo kasetini hazırladı. Bir arkadaşının aracılığıyla TMC Film ile tanıştı. 1998 yılı Mayıs ayında ilk albümü Deli Düş piyasaya sürüldü. "Dağların Kadını", "Talihim Yok Bahtım Kara" ve "Ben Yolumu Bulurum" şarkılarına klip çekildi.

MÜZİK KARİYERİ

2000 yılı Ocak ayında ikinci albümü Bir Garip Aşk Bestesi çıktı. İlk klip şarkısı "Gidiyorum"'un başarısının ardından Kıraç'ın dinleyici kitlesi arttı. "Bir Garip Aşk Bestesi" ve "Karahisar Kalesi" adlı şarkılara da müzik klibi çekildi. Bir sene sonra; 2001 yılı Şubat ayında Funda Arar'la yaptığı düet albüm Sevgiliye Sevgililer Günü anısı olarak dinleyicilerle buluştu. Bu albümde "Sevgiliye" ve "Çeşminaz" parçalarına klip çekildi. Aynı yılın sonunda müzikseverlerle buluşan "Zaman" albümüyle geniş kitlelere sesini duyurmaya devam etti. Bu albümde "Endamın Yeter", "Gönül", "Kan ve Gül", "Yıllar Sonra" ve "Zaman" parçalarına klipler çekildi.

2002 yılında TMC Film'den gelen bir diziye jenerik ve müzik yapma teklifi müzikal yaşamında yeni bir kapı açtı. Zerda'nın jeneriği ve müzikleri geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. 2003 yılı baharında dizinin müziklerinden oluşan Zerda albümü müzik marketlerdeki yerini alarak başarılı bir satış grafiği yakaladı. Zerda'nın başarısını bir başka dizi, Bir İstanbul Masalı takip etti. Yüksek izlenme oranı bulunan Aliye, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik adlı dizilerin müziklerine de imzasını atan Kıraç, Aliye/Soundtrack'le adını daha çok duyurdu.[kaynak belirtilmeli]

2003 Ağustos ayında yeni albümü Kayıp Şehir için stüdyo çalışmalarına başladı. Albümde yer alan "Senden Başka", "Tek Hatıra", "Razıysan Gel", "Yalan" ve "Ayşe" adlı şarkılara video klip çekildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100. yılı için 2007 yılında bir de beste yaptı Funda Arar'la birlikte Gölgeler adlı müzik programını sundu. Aynı sene Binbir Gece ve Annem dizilerinin müziğini yaptı.

2008 yılında Yağmur Zamanı, Gözyaşı Çetesi, Sessiz Fırtına adlı dizilerin müziğini yaptı. Nişanlısı Ayşe Şule Bilgiç'in yazdığı Gönül Salıncağı adlı dizinin müziklerini yapıp ufak bir rolde oynadı. Aynı yılda A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği başarıdan ötürü Haydi adlı albümü çıkardı. Daha sonra ise O... Çocukları adlı sinema filminin müziklerine imza attı.

2009 yılının sonlarında da Yolcu albümü piyasaya çıktı. Ardından Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi ve baba oldu.

2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonasında yer alan Türkiye millî basketbol takımı için Show Zamanı adlı albümü çıkardı. Aşk ve Ceza, Unutulmaz, Ömre Bedel ve Show TV'de yayımlanan Karadağlar dizisinin müziklerini yaptı.

DİSKOGRAFİ

Albümler

• 1998: Deli Düş

• 2000: Bir Garip Aşk Bestesi

• 2001: Sevgiliye

• 2001: Zaman

• 2003: Kayıp Şehir

• 2007: Benim Yolum

• 2008: Kıraç Toprağın Türküleri

• 2009: Garbiyeli

• 2009: Rock Dünyasından Sesleniş

• 2009: Yolcu

• 2011: Derindekiler

• 2014: Çık Hayatımdan

Dizi/Film Müzikleri

2003: Zerda

• 2004: Bir İstanbul Masalı

• 2005: Aliye

• 2008: Binbir Gece

• 2008: Gözyaşı Çetesi

• 2008: Sessiz Fırtına

• 2008: Yağmur Zamanı

• 2008: O..Çocukları Film Müziği

• 2008: Son Bahar

• 2009: Pulsar

• 2010: Unutulmaz

• 2010: Aşk ve Ceza

• 2011: Karadağlar

• 2011: Gönülçelen

• 2015: Acı Aşk

• 2017: Meryem

Tekliler

• 2008: Haydi Haydi

• 2010: Show Zamanı

• 2011: Dön Artık

• 2013: Beddua

• 2016: Yolun Sonu

• 2016: Senden Sonra

• 2017: Kerkük Zindanı

• 2018: Benim Halkım

• 2020: Hayat

• 2021: Vatan Marşı

• 2021: Gel Sevdiğim

• 2021: Melekler Ağlar

• 2021: Aşk Yasak mı?

• 2021: Çemberimde Gül Oya (Bertuğ Cemil ve Su Soley ile)

• 2021: Haydi

Antolojiler

2019: Beni Ben Yapan Şarkılar

Dizi müzikleri

Aralarında Zerda, Aliye, Unutulmaz, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı ve Kaçak gibi dizelerin de bulunduğu çok sayıda dizinin müziğini yapmıştır.

Ayrıca Kıraç, 2005 yılında ilki düzenlenen 1. Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde Drama dalında Bir İstanbul Masalı adlı dizi ile En İyi Müzik ödülünü kazandı.