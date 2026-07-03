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Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı Haber Videosunu İzle
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
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İstanbul Çekmeköy'deki Metrogarden AVM'de 53 yaşındaki bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Bir kafede otururken araçla gelen iki saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vücuduna iki kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırılırken, 19 yaşındaki bir gencin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Çekmeköy’deki Metrogarden AVM'de bulunan bir kafede oturan 53 yaşındaki kadın, araçla gelen iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna iki kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında çevrede bulunan 19 yaşındaki bir genç de hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ve genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Komedyen pesinde kosacaginiza silahsizlanmayi gundeme alin

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