Kıraç'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! O da Ünlüymüş...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kıraç isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye'de, 4 milyona yakın insan niye takip eder" ifadelerini kullandı.

"KİM BU KIRAÇ?"

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş ise Kıraç'ın bu tweetine "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Kim bu Kıraç?" yanıtını verdi.

"BIKTIM BU KİBİRDEN!"

Ünlü şarkıcı Kıraç ise Demirtaş'a yanıt vererek "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" dedi.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Kıraç'ın özel hayatı araştırılmaya başlandı.

KIRAÇ'IN EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Kıraç'ın, yazar, oyuncu ve girişimci Ayşe Şule Bilgiç ile evli olduğu ortaya çıktı.

Kıraç, 2008 yılında oyuncu Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi. Kıraç, 'Ayşe' şarkısını, canından çok sevdiği eşi için yazmıştır. Şarkıcı, 'Ayşe' adını sevmeyen eşine, ismini sevdirmek için bu şarkıyı kaleme almıştır.

Ayşe Şule Bilgiç, Bir İstanbul Masalı ve Pulsar gibi projelerde rol aldı.

PEPEE'NİN YARATICISI

Bilgiç, ayrıca bir dönem ilgiyle izlenen Pepee çizgi filminin de yaratıcısı.

Üniversitede, İletişim ve Psikoloji alanlarında eğitim alan Bilgiç'in, 150'den fazla çocuk kitabı bulunuyor.

Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç'in, Iraz ve Çağrı adında iki çocuğu bulunuyor.

KIRAÇ KİMDİR?

Öğretmen bir babanın çocuğu olarak ilk öğrenimine doğduğu yerde başladı. 1982'de ilkokul dördüncü sınıftayken babasının tayini nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Hasköy'de tamamladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. 1992 yılına gelindiğinde Ortaköy bir barda sahne hayatına başladı. Kendi müziğini daha geniş kitlelere duyurma, paylaşma arzusu sonucu 1994 yılında ilk demo kasetini hazırladı. Bir arkadaşının aracılığıyla TMC Film ile tanıştı. 1998 yılı Mayıs ayında ilk albümü Deli Düş piyasaya sürüldü. "Dağların Kadını", "Talihim Yok Bahtım Kara" ve "Ben Yolumu Bulurum" şarkılarına klip çekildi.

KIRAÇ'IN MÜZİK KARİYERİ

2000 yılı Ocak ayında ikinci albümü Bir Garip Aşk Bestesi çıktı. İlk klip şarkısı "Gidiyorum"'un başarısının ardından Kıraç'ın dinleyici kitlesi arttı. "Bir Garip Aşk Bestesi" ve "Karahisar Kalesi" adlı şarkılara da müzik klibi çekildi. Bir sene sonra; 2001 yılı Şubat ayında Funda Arar'la yaptığı düet albüm Sevgiliye Sevgililer Günü anısı olarak dinleyicilerle buluştu. Bu albümde "Sevgiliye" ve "Çeşminaz" parçalarına klip çekildi. Aynı yılın sonunda müzikseverlerle buluşan "Zaman" albümüyle geniş kitlelere sesini duyurmaya devam etti. Bu albümde "Endamın Yeter", "Gönül", "Kan ve Gül", "Yıllar Sonra" ve "Zaman" parçalarına klipler çekildi.

2002 yılında TMC Film'den gelen bir diziye jenerik ve müzik yapma teklifi müzikal yaşamında yeni bir kapı açtı. Zerda'nın jeneriği ve müzikleri geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. 2003 yılı baharında dizinin müziklerinden oluşan Zerda albümü müzik marketlerdeki yerini alarak başarılı bir satış grafiği yakaladı. Zerda'nın başarısını bir başka dizi, Bir İstanbul Masalı takip etti. Yüksek izlenme oranı bulunan Aliye, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik adlı dizilerin müziklerine de imzasını atan Kıraç, Aliye/Soundtrack'le adını daha çok duyurdu.

2003 Ağustos ayında yeni albümü Kayıp Şehir için stüdyo çalışmalarına başladı. Albümde yer alan "Senden Başka", "Tek Hatıra", "Razıysan Gel", "Yalan" ve "Ayşe" adlı şarkılara video klip çekildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100. yılı için 2007 yılında bir de beste yaptı Funda Arar'la birlikte Gölgeler adlı müzik programını sundu. Aynı sene Binbir Gece ve Annem dizilerinin müziğini yaptı.

2008 yılında Yağmur Zamanı,Gözyaşı Çetesi,Sessiz Fırtına adlı dizilerin müziğini yaptı. Nişanlısı Ayşe Şule Bilgiç'in yazdığı Gönül Salıncağı adlı dizinin müziklerini yapıp ufak bir rolde oynadı. Aynı yılda A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği başarıdan ötürü Haydi adlı albümü çıkardı. Daha sonra ise O…Çocukları adlı sinema filminin müziklerine imza attı.

2009 yılının sonlarında da Yolcu albümü piyasaya çıktı.

2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonasında yer alan Türkiye milli basketbol takımı için Show Zamanı adlı albümü çıkardı. Aşk ve Ceza,Unutulmaz,Ömre Bedel ve Show'da yayınlanan Karadağlar dizisinin müziklerini yaptı.

KIRAÇ'IN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Kıraç, 2008 yılında yazar, oyuncu ve girişimci Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi. Çiftin Iraz ve Çağrı adında iki çocuğu bulunuyor.