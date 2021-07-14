Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı
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Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı açılışı için gittiği Kırşehir'de ilginç açıklamalarda bulundu. 40 sene solda siyaset yaptığını, bu nedenle eleştiri aldığını belirten İnce, "40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar" dedi. İnce'nin açıklamalarındaki 'sağ' kelimesi, kafaları karıştırdı.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin il başkanlıklarını açmaya devam ediyor. İnce, açılış programına Kırşehir'de devam etti. Kırşehir'de parti il binasının açılışında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, akıllarda soru işaretleri bırakan bir konuşma yaptı.

Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı

"SOLDAN GİDİYORDUK ELEŞTİRDİLER, SAĞDAN GİDİYORUZ YİNE ELEŞTİRİYORLAR"

İnce, 40 sene solda siyaset yaptığını, şimdi sağdan gittiğini ancak yine eleştiri aldığını belirterek, "40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar" dedi.

Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı

"İKTİDARI DA MUHALEFETİ DE GÖNDERECEĞİZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle konuştu:

"Karış karış memleketi dolaşıyoruz. 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz. Bu 'Z kuşağı' dedikleri gençler var ya, görüyorum onları da. Onlarla, kadınlarla birlikte bu iktidarı da bu muhalefeti de aynı çuvala koyup göndereceğiz"

Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı

"KURULTAYDAN SONRA ANKETLER YAPTIRACAĞIZ"

Parti binasının açılışı sonrası İl Başkanı Gülay Baltalık'tan Kırşehir Belediye Spor forması alan İnce, sokaktaki ilgilinin kendisine ve partisine karşı yüksek olduğunu belirtti. İnce, "Kurultaydan sonra anketler yaptıracağız. Önümüzü daha rahat göreceğiz. Özgüveni yüksek partiyiz. Amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın, ne olursa onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir" sözlerini kullandı.

Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı

Şehir temasları kapsamında esnafları ziyaret eden İnce, Kırşehirlileri partisine davet ederken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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