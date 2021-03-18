Kim Nam-joon kimdir?

BTS'nin lideri olan Kim Nam-joon kimdir? Güney Koreli bir rapçi, söz yazarı ve plak yapımcısı Güney Koreli erkek grubu BTS'nin lideri olan Kim Nam-joon kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kim Nam-joon hayatı ve biyografisi nedir?

BTS'nin lideri olan Kim Nam-joon kimdir? Güney Koreli bir rapçi, söz yazarı ve plak yapımcısı BTS'nin lideri olan Kim Nam-joon kimdir? Güney Koreli erkek grubu BTS'nin lideri olan Kim Nam-joon kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kim Nam-joon hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KİM NAM-JOON KİMDİR?

"RM" gerçek adıyla Kim Nam-joon, (Korece: ???) 12 Eylül 1994, Ilsan, Güney Kore doğumludur. Güney Koreli erkek grubu BTS'in lideridir. Rapçi, söz yazarı ve albüm yapımcısıdır. 2015 yılında ilk solo mixtape'i RM'i çıkardı. Ekim 2018'de ise ikinci mixtape'i olan Mono'yu çıkardı. Wale, Younha, Warren G, Gaeko, Krizz Kaliko, MFBTY, Fall Out Boy, Primary, ve Lil Nas X gibi sanatçılarla kayıt yaptı.

ERKEN DÖNEMİ

Kim Nam-joon 12 Eylül 1994'te Güney Kore'nin Dongjak-gu kentinde doğdu ve Ilsan- gu'da büyüdü ve dört ya da beş yaşındayken ailesi taşındı. İki kardeşin büyüğü ve küçük bir kız kardeşi var.

RM , çocukken annesiyle Friends'i izleyerek büyük ölçüde İngilizce öğrendi. Öğrenci olarak aktif olarak şiir yazdı ve yazıları için sık sık ödüller aldı. Yaklaşık bir yıl boyunca çalışmalarını çevrimiçi bir şiir sitesinde yayınladı ve burada orta düzeyde ilgi gördü. RM, bu sayede edebi bir kariyere olan ilgisini artırdı, ancak buna karşı karar verdi. RM, 11 yaşındayken beşinci sınıfta Epik High'ın "Fly" şarkısını dinledikten sonra hip-hop müziğine ilgi duymaya başladı. Şarkının kendisine rahatlık sağladığını gördü ve bu nedenle türe daha fazla bakmaya karar verdi. Amerikalı rapçi Eminem ile tanışın ardındanRM, okul öğretmeni tarafından şarkı sözlerine, "havalı" olduğunu düşündüğü sözlerin basılmasına ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmaya olan ilgisini artırdı. RM daha sonra şarkı sözü yazmaya geçti ve şiirinin müzikle birleştiğinde şarkı sözleri haline geldiğini belirtti. 2007 yılında, bir ortaokul öğrencisi olarak RM, yerel amatör hip-hop çevrelerinde rap yapmaya başladı ve Adobe Audition (daha sonra Cool Edit olarak adlandırılır) programını kullanarak ilk kez kendi bestelediği ilk kaydını oluşturdu . Daha sonra 2008'deki ilk konserine katıldı. RM , "Runch Randa" adı altında Kore'nin yeraltı hip-hop sahnesinde daha aktif hale geldi ve Zico gibi diğer yeraltı rapçileriyle bir dizi parça ve işbirliği yayınladı.

RM, okulda dil, matematik, yabancı dil ve sosyal bilgiler için üniversiteye giriş sınavlarında ülkenin ilk% 1'i arasında puan aldı ve 148 IQ'ya sahipti. RM'nin ebeveynleri, onun müzik kariyerine olan ilgisine şiddetle karşı çıktılar. Akademik başarılarından dolayı RM, çalışmalarına odaklanmak için müziği bir kenara bırakmaya karar verdi. Annesini bir rapçi olmasına izin vermeye ikna etmek için, ona "birincilik rapçi veya 5.000'inci bir öğrenci olan bir oğlu olmasını isteyip istemediğini" sordu.

Karışık bantlar;

RM (2015)

Siyah Beyaz (2018)