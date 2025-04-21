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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?
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Her Cuma akşamı ekranlarda olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, yeni fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarışmayı takip edenler, başlama tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?

Her Cuma akşamı ekranlarda olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yeni fragman ile ekran karşısına çıktı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktaydı. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni fragmanı yayınlandı. FragmandaKim Milyoner Olmak İster'in yakında başlayacağı belirtildi.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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