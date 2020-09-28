Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?
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Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

28.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:25
Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian tam adına sahip yıldız, reality show yıldızı olarak tanınıyor. Yanı sıra mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı gibi uğraşları bulunan Kim Kardashian, siyasi söylemleriyle sık sık gündeme gekliyor. Peki, Kim Kardashian ne dedi?

Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan hakkında kullandığı ifadelerle tepkilerin merkezinde yer alıyor. Bir dönem Ermeni soykırımı hakkındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kim Kardashian'ın babasının yarı Osmanlı yarı Rus asıllı üçüncü nesil Amerikan Ermenisi annesinin ise Hollanda ve İskoçya kökenli bir Amerikalı olduğu söyleniyor. İşte, ayrıntılar...

KİM KARDASHİAN TÜRKİYE HAKKINDA NE DEDİ?

Amerikalı yıldız Kardashian, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmada, Azerbaycan'ın yanında yer alan ve desteğini açık şekilde dile getiren Türkiye hakkında Twitter'dan açıklamada bulundu. Kim Kardashian, ''Bakü'ye saldırgan güç kullanımlarını durdurması için çağrıda bulunun, Azerbaycan'a, Ermenilere karşı kullanılmasına yönelik tüm ABD askeri yardımını kesin ve Türkiye'yi Bakü'ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması için uyarın.'' ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kardashian, 21 Ekim 1980 tarihinde Los Angeles'da dünyaya geldi. Amerikalı magazin yıldızı olarak bilinen ünlü isim, baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır. Daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile biliniyor. Ayrıca prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde bulunan Kardashian, Amerikan ABC kanalında yayınlanan Dancing With the Stars (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada yer aldı.

Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

America's Next Top Model (Amerikanın Gelecek/Yeni Top Modeli - Amerika Top Modelini Arıyor) adlı programda konuk jüri üyeliği yaptı. Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde, How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY gibi dizilerde rol aldı.

Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

Bunların yanı sıra kızkardeşleri ile birlikte D-A-S-H adlı kıyafet butiğini işletmektedir. Kardashian 2 Mayıs 2008'de "Workout with Kim Kardashian" adlı bir spor DVD'si çıkardı, daha sonra kendi blogunu açtı ve ayakkabı satış servisini başlattı. Kendine ait makyaj markası ve skims adlı korse markası vardır. 2020 Haziran ayında Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine sattı.

Kim Kardashian Türkiye hakkında ne dedi? Kim Kardashian kimdir, nereli?

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian, 24 Mayıs 2014 tarihinde İtalya'nın Floransa kentinde evlendi. Çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

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