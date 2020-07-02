Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
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Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bitmek bilmeyen gerilimin ardından Kuzey Kore First Lady'sinin uygunsuz fotoğrafları çıktı. Rusya'nın Kuzey Kore büyükelçisi, Güney Kore tarafından dağıtılan broşürlerde Kim Jong-un'un eşinin uygunsuz bir şekilde resmedilmesinin Kuzey'i kızdırdığını ve gerilimin bu yüzden tırmandığını söyledi.

02.07.2020 08:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:19

Düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arısında sular bir türlü durulmuyor.

İki ülke arasında geçen ay başlayan broşür krizi büyümüş, barış yolunda atılan adımlar da sekteye uğramıştı.

Güney Kore, Kuzey'in 2018'de varılan Koreler arası askeri anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını bildirdi.

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKTIR"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" gibi çok sert açıklamalar yapmıştı.

Son olarak Kuzey Kore, Güney Kore ile barış görüşmelerinin koordine edilmesi kurulan temsil ofisini patlatarak tahrip etmişti.

Yaşanan bu gerginliklerin ardından Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul görevinden istifa etti.

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

SONA ERMEYEN KRİZİN ASIL SEBEBİ KİM'İN EŞİ

Bir türlü sona ermeyen bu krizin ardında ise bambaşka bir sebep olduğu iddia ediliyor.

Dünya basınında yer alan iddiaya göre iki ülke arasındaki broşür krizinin asıl sebebi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi, first lady Ri Sol Ju.

Rusya'nın Kuzey Kore büyükelçisinin Ri Sol Ju ile ilgili yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

FIRST LADY'NİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI KRİZİ TIRMANDIRDI

Rus elçinin iddiasına göre Pyongyang karşıtı broşürlerin Kuzey Kore'yi öfkelendirmesinin gerçek sebebi broşürlerde yer alan Ri Sol Ju'nun uygunsuz görüntüleri ve yer alan ifadeler.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflara göre gönderilen broşürlerde Kuzey Kore liderinin eşinin fotoğrafları uygunsuz şekilde ve uygunsuz ifadelerle yer alıyor.

Elçiye göre bu broşürlerin geçen sene de basıldığı ve bu yıl mayıs ayından sonra yeniden ortaya çıkarıldığı söyleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öfkesinin altındaki gerçek nedenin bu olduğu ve Güney Kore'yle iplerin kopma noktasına gelmesinin arkasındaki sırrın bu olduğu konuşuluyor.

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

Manşet

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