Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hayatı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 1984 yılında Pyongyang'da doğdu. İsviçre'de eğitim gördüğü öne sürülen Kim, dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır. Babası Kim Jong-il'in ardından göreve gelmiştir. Peki, Kim Jong-un kimdir? Kim Jong Un eşi kim?

Kim Jong Un, Kore İşçi Partisi Başkanıdır. Jong Un, Kuzey Kore'de aldığı kararlarla dikkat çekiyor. Kardeşi Kim Jong-nam'ın Japonya'ya gitmesi ile varis olarak seçildi. 2012 yılında da Ri Sol-ju ile evlendi. Kim Jong Un hayatı ve biyografisi haberimizde.

KİM JONG UN KİMDİR?

Kim, 8 Ocak 1983 veya 1984 tarihlerinde Pyongyang, Kuzey Kore'de dünyaya geldi. 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den bu yana Kore İşçi Partisi Başkanıdır. Kim, Ko Yong-huive 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-Sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak niteliyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" ettiği gerekçesiyle amcası Jang Song-thaek'in idamını istedi.

İSVİÇRE'DE EĞİTİM GÖRDÜ

Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okulda eğitim gören Kim, 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.

Nisan 2012'de Kim Jong-un 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı.

KARDEŞİ HAVALİMANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak Japonya'daki Disneyland'e ziyaret etmek istemesi sonucunda babasının gözünden düşmesi ile yeni varis Kim seçildi. 13 Şubat 2017'de, sürgün olan Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndaki Terminal 2'den geçerken öldürüldü.

Kim Jong Un ve eşi

Rİ SOL JU İLE EVLENDİ

25 Temmuz 2012'de, Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un'un Ri Sol-ju ile evli olduğunu bildirdi. Kim Jong-u'a bazen, onun kamu imajını yaratmada ve onun için kamuya açık etkinlikler düzenlemede etkili olduğu söylenen küçük kız kardeşi Kim Yo-jong eşlik ediyor.