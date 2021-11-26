Kilis'te KADES uygulaması tanıtıldı

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde, kurumlarca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Acil Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kaymakamlıkça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kadın öğretmenler ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası köyünde bulunan kadın Kur'an Kursunda eğitim gören kadınları, KADES programı hakkında bilgilendirdi.

Ziyaretlerinden dolayı ekiplere teşekkür eden kursiyerlere çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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