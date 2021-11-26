Kilis'te KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te KADES uygulaması tanıtıldı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te KADES uygulaması tanıtıldı

Kilis'in Polateli ilçesinde, kurumlarca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde, kurumlarca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Acil Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kaymakamlıkça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kadın öğretmenler ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası köyünde bulunan kadın Kur'an Kursunda eğitim gören kadınları, KADES programı hakkında bilgilendirdi.

Ziyaretlerinden dolayı ekiplere teşekkür eden kursiyerlere çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

Kilis'te KADES uygulaması tanıtıldı

Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

 Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title