Kilis'te gezilecek yerler nerelerdir? Kilis'in iklimi ve bitki örtüsü nedir? Kilis hakkında her şey Konumu, iklimi ve höyükleri ile Kilis ili hakkında neler biliyorsunuz? Kilis nerededir? Kilis'te gezilecek yerler nerelerdir? 3000 yıllık geçmişe sahip Kilis şehri hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

Kilis ilimiz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında geçiş konumundadır. Suriye sınırında bir serhat şehirdir.Komşuları Gaziantep ve Suriye'dir. Akdeniz iklimi görülür. Kilis mutfağı oldukça zengindir. Kilis nüfusu 2019 verilerine göre 142 bin 490 kişi oldu. Tarihi yapısı ve konumu itibari ile büyük öneme sahip bu şehir mutlaka görülmelidir.

KİLİS NEREDEDİR?

Türkiye-Suriye sınırına oldukça yakın il, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Kili, Antep-Halep yolunun geçtiği eski bir yerleşim yeridir. Deniz seviyesinden 650 m. yükseklikte yer alır.Çok sayıda höyüğün bulunmasından dolayı oldukça eski bir yerleşim olduğunu anlayabiliriz.

KİLİS'TE GEZİLECEK YERLER

Şurahbil Bin Hasene (Şör Habil Hasene)Türbe Ve Zaviyesi: Mescid ve türbe den oluşan,avlusuyla birlikte "28m x 24 m" boyutunda dikdörtgen bir planı olanı bu tesiste ayrıca içerisinde mutfak ve kilerde bulunur. Avlunun güzel yapısını ilk girişte göze çarpar.Zemini beyaz taşlarla döşeli olan avluda, ayrıca kuyu, abdesthane ve helalar vardır.

Akıncı Konağı: Hacı Muhammed Efendi, 1895 yılında eşi için yapmıştırdır. Günümüzde Akıncı ailesi tarafından alındığı için ismi "Akıncı Konağı" olmuştur.

Eski Hamam: Zaman içinde yağmur nedeniyle taşlarında altında kalan yapı, mimari değere sahiptir.Hamamın kapısı devrinin şaheser mimari örneklerindendir. 2010 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiştir.

Oylum Höyük:Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük höyüklerinden biridir. Tarih öncesi dönemlerde Kilis Ovası'nın ılıman iklimi ve verimi; Tunç Çağlarında coğrafik konumu nedeniyle büyük önem taşır.

Çalık Cami: Üç kapılı girişi, minare, medrese, mezar ve kuyusu olan cami, ahşap örtülü, dikdörtgen planlı bir yapıdadır. Siyah ve sarı renkli taşların sıralı kullanılışı yanında sekizgen ve zikzaklı motifler göze batan başlıca süslemelerdir.

Tarihi Hükümet Konağı: Günümüzde Kilis Valiliği olarak kullanılan yapı, 1924 yılında yapılmaya başlanmış, 1925 yılında tamamlanmıştır.15 Mayıs 2015 tarihinde ise Kilis Valiliği olarak yeniden açılmıştır.

KİLİS MUTFAĞI HAKKINDA HER ŞEY

Kilis Tava: Zırhta çekilmiş kıyma ile yapılır. Malzemeler tepsiye dizilerek pişirilir.

Züngül: Üzüm bastığı eklenerek yapılır. Hamurun ile birleşen bu lezzet, oldukça sık tüketilir.

Kilis Katmeri: Yumuşak açılan hamura, şurup gezdirilir.

Gerebiç: Un ve İrmik ile hazırlanan kurabiye türüdür.

Şıhılmöhşe

Kübbülmüşviyye

Oruk

Cennet Çamuru

KİLİS İKLİMİ

Kilis'te Akdeniz iklimi görülmektedir. En yüksek nem kış aylarında, en düşük nem ise yazın, özellikle Haziran ayındadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüne sahiptir.

KİLİS BİTKİ ÖRTÜSÜ

Güneydoğu Anadolu step örtüsü ile Akdeniz'in tipik bitki örtüsü maki arasında geçit alanı durumunda kalan Kilis coğrafyasının tarıma elverişli olmayan alanın % 16'sını çayır ve meralar, %12'sini fundalıklar, %6'sınıda ormanlık alanlar oluşturur.

KİLİS İLÇELERİ

Kilis ilinde toplam 4 tane ilçe bulunmaktadır. Bunlar;

Elbeyli

Merkez

Musabeyli

Polateli