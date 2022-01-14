Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı - Haberler
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Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı.

Merkeze bağlı Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.

Sadece sol kulağında boynuz bulunan keçi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Recep Sarıkurt, gazetecilere, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum. Yaklaşık 100 hayvanımız var. Sürü kalabalık ve ben de otlatmaya götürmediğim için görmemiştim. Hayvanları dün otlatmaya götürdüğümde keçinin kulağında boynuz gördüm." diye konuştu???????.

Sarıkurt, kulakta çıkan boynuzun keçinin sağlığına bir zararının olmadığını belirtti.

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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