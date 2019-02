Kilis'te Arabacı Ali Taziye Evi Törenle Açıldı

Hayırsever işadamı Arabacı Ali olarak bulunan Ali Söğüt tarafından bağışlanan arsa üzerine 3 katlı taziye evi yaptırılarak hizmete açıldı.

Arabacı Ali taziye evinin açılışına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, hayır sever işadamları, Kilis Vakfı Yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. Taziye evinin açılışında kısa bir konuşma yapan işadamı Ali Söğüt, Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk başta olmak üzere Kilis'e hizmet eden herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, Baki kalacak işyerin yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Kilis Belediye Başkanı olduktan sonra mahallere sıcak asfalt yapıyoruz. Teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Ne zaman mezarlığa asfalt dökmeye başladık. Bana teşekkür o kadar yağdı ki rahmet yağmuru gibi yağmaya başladı. Mezarlığa taş döşüyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Asfalt döküyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Mezarlığa bakım yapıyoruz, teşekkürler çoğalıyor. Genel Merkez anket yaptırıyor, en çok hangi hizmetten memnunsunuz diye, Kilis'in yüzde 98.9'u cenaze işlerinden memnunuz diye ankette çıktı. Ben şunu söyledim, sabah kalktığında evinin önündeki asfalta bir kere teşekkür ediyor. Ama en çok haftada bir kere gittiği, belki iki haftada bir gittiği ayda bir kere gittiği mezarlığa her dakika teşekkür ediyor. O zaman demekki ölülere yatırım yapmak lazımmış diye espri yapmıştım. Ama şunu biliyoruz ki kendi geçmişine bakmayan kendi geçmişine sahip çıkmayan, kendi geçmişine hizmet etmeyen geleceğine hizmet edemez. Alı cenazemiz var dediğiniz zaman her şey yapılıyor. Tek sıkıntımız şuydu, yaz ve kış aylarında çadırda sıkıntı yaşanıyor. İstanbul'da Yaşar Aktürk başkanlığında toplantı yaptığımızda Arabacı Ali arsasını ben veriyorum diyerek taziye evlerine başladık. Yaşar Aktürk 2 evine verdi. Mehmet Kara arsasını verdi. Bugün 3 tane taziye evi bitti. Bu yeter mi her mahalleye taziye evi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, "Belediye Başkanı Hasan Kara'ya Kilis'e ilkleri yaşattığı için teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda Arabacı Ali'ye teşekkür ediyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama öldükten sonra hayırla yad edilmek gerekiyor. Bu hayırlı işlere vesile olan Yaşar Aktürk'e Mehmet Yıldırım'a ve diğer işadamlarını teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Arabacı Ali taziye evi törenle açıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA