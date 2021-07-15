Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
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Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği

Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği düzenlendi.

Kilis'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitlerine ait fotoğraf sergisinin gezilmesinden sonra tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasında müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından hatim duası okundu Öğrencilerin 15 Temmuz şiirlerini okumasına müteakip, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ülkemizi hegemonyası altına alamayan, her türlü baskıya ve oyuna rağmen, gelişimimizin ve kalkınmamızın önüne geçemeyen bazı şer odaklarının oyuncağı haline gelmiş bu zelil grup, kendilerini milletin iradesinin üzerinde görmüş, TBMM'yi bombalamış, Cumhurbaşkanı'mızın canına kast etmeye çalışmış, canice ve alçakça tankları milletimizin üzerlerine sürmüştü. O gün her şey planlıydı. Ancak unuttukları şey, Türk milletinin bin yıllık şanlı tarihinin gereği olarak, her türlü ideolojisiyle ve farklılıklarıyla, vatanımız söz konusuysa tek vücut halinde canı pahasına vatanını savunacağı gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine adeta şehadete koşarcasına yürümüş ve bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştır" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye'nin dünyanın en müstesna coğrafyasının içerisinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bir çok ülkenin gözü bizim ülkemizin üzerindedir. Yaklaşık 100 yıl önce milletimiz bir olarak, beraber olarak, ulu önder Atatürk'ün önderliğinde düşmanları yurdumuzdan def etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. O günden bugüne kadar çeşitli hükümetler, ülkemizin kalkınması, refahını yükseltmek için çalışmışlardır. Ne zamanki bir mesafe kat ettik. Ülkemizin başını bir takım sıkıntılar geldi. Ülkemizin yükselmesi, büyümesi, bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Darbeler yapıldı. 10 yıl 20 yıl geri gitmiştir. Cumhurbaşkanımız önderliğinde 15 Temmuz'da haklımız darbecilere gereken dersi vermiştir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi üyeleri 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde dereceye girenler tarafından Kilis Valisi Recep Soytürk'e flama takdim ettiler. Daha sonra Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehteran takımı gösterisiyle program sona erdi. - KİLİS

Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
Kilis'te 15 Temmuz'u anma etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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