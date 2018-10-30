Kilis Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği Açıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği törenle açıldı.

Musabeyli ilçesinde yeni kurulan Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği'nin açılışına Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fevzi Öztürk, yaptığı konuşmada, asker, polisten Türkiye'nin üçüncü büyük silahlı gücünün güvenlik koruyucuları olduğunu ifade ederek, Güvenlik koruyucularının gücü önemlidir. Daha önce koruyucularımızın bir çok eksik özlük hakları bulunmaktaydı. Bir nebzede olsa yapılan iyileştirmeler, camiamızı sevindirmiştir. Ancak, kalıcı çözümler getirilmesi halinde biz koruyucuların moral motivasyon sağlar. İnanıyorum ki devlet büyüklerimizin bundan sonrada yanımızda olacaklarından şüphemiz yokturö dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise Koruyuculuğun sadece bir meslek olmadığını ifade ederek, Koruyuculuk haksızlığın karşısında dik durma sanatıdır. Koruyuculuğu sadece bir meslek olarak görenler, zaman içerisinde yanılmışlardır. Koruyuculuk sadece bir meslek olmuş olsaydı, aldığımız ücretler ve yaptığımız görevlerin birbirleriyle uyuşmadığını göreceklerdir. 1980'li yılların başlarında PKK terör örgütü, dağ, taş, mezra demeden, bir çok sivil vatandaşlarımızı katletmiş, hala o katlıyamların izlerini gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Böyle bir ortamda biz güvenlik koruyucuları, ya devletimizin yanında yer alacak, yada 3-5 çapulcuya, teslim olacaktık. İşte bizler o günlerde safımızı net bir şekilde devletimizden yana, ay yıldızı bayrağımızın dalgalanması, ezanın susmaması, namus ve şerefimizin çiğnenmemesi için tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi verme pahasına 3-5 çapulcuya asla boğun eğmedik. Son nefesimize kadar bu hain ve alçaklarla mücadele etmeye devam edeceğizö dedi.

Sözen, son zamanlarda Türkiye'de bir takım çevreler koruyucular üzerinden siyaset yaptığını ifade ederek, İçimize sızmış, 635 hain kişinin üzerinden 55 binlik camiayı aileleri ile birlikte 1.7 milyon camiayı kirletmeye çalışıp, koruculuğun kaldırılmasını isteyenler var. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha soruyorum. 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminde hiçbir koruyucumuz hain FETÖ terör örgütü yanında yer almamıştır. Bu ülkede ismine general denilen Türk Silahlı Kuvvetleri gibi pırı pırıl üniforma içerisine sızmış, yüzlerce, binlerce hain çıktığı zaman bizler çıkıp bütün Türk Silahlı Kuvvetleri kaldırılsın, lav edilsin deme hakkına sahip olmadığımız gibi bugünde koruculuk camiası içerisinde sızmış bir hainden dolayı bütün bu camiayı karalamaktır diye konuştu.

Daha sonra halk oyunları gösterisinden sonra Kilis Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği'nin açılışı dualar ile yapıldı.