Afrin Şehitlerinin İsimleri Belli Oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar'ın baba ocağına ateş düştü.

Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyhuruz bölgesinde YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler arasında çatışma çıktı.

ŞEHİDİN NAAŞI KİLİS'E GETİRİLDİ

Çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın naaşı Kilis'e getirildi. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü nüfusuna bağlı Yunus Emre Doğan'ın ailesine şehadet haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin naaşı yarın Kilis'te yapılacak cenaze töreni sonrası defnedilecek.

ŞEHİT ASTSUBAY 3 AYLIK EVLİYDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit oldu. Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu belirlendi. Şehit Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Şehit Akpınar'ın eşi Nafize Nur Akpınar'ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenildi.