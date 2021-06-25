Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sınavlar gelir geçer sevgili gençler ama gençlik bir kere yaşanır. Genç olmak harika bir şey! Hafta sonu elinizden geleni yapın ama sınavların hayatınızı tutsak etmesine de izin vermeyin. Her şey güzel olacak, yarın bugünden daha güzel olacak. Başarılar diliyorum!"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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